Encontró algo desagradable en el departamento que alquila en Nueva York y le hicieron una advertencia

escuchar

Con un particular sentido del humor, un residente de un edificio en Nueva York expuso las malas condiciones del lugar en el que vive, mismo que se promociona con “departamentos de lujo”, pero al que no le han dado mantenimiento desde hace mucho tiempo. Fugas de agua, ascensores sin funcionar y un vecino inesperado estuvieron entre los inconvenientes que mostró en un video que se volvió viral y que también ocasionó el enojo de los administradores de la propiedad.

A través de su cuenta de TikTok @donnyskipper1, el hombre usó la ironía para evidenciar las malas condiciones del sitio llamado The Lofts, ubicado en Cahoes, Nueva York. Las fallas se notaban desde la entrada, a partir de la cerradura. Posteriormente, el residente pasó por un charco de agua producto de una fuga. “Esto mantiene tus pies limpios”, bromeó.

Un habitante de Nueva York exhibe a un murciélago en su elevador

Cuando llegó a los ascensores y se dio cuenta de que estaban fuera de servicio, encontró una alternativa, pero de pronto fue sorprendido por una sorpresa. “Hey, miren ¡tengo un murciélago ahora mismo en el ascensor!”, dijo sorprendido mientras apuntaba la cámara hacia el mamífero volador. “Me encantan los murciélagos que viven en mi departamento. Son tan increíbles y mantienen las cosas muy lujosas”, expresó con sarcasmo.

Una advertencia

El músico y comediante Donny Skipper continuó con su recorrido hacia la puerta de su departamento y encontró una advertencia por parte de los propietarios. “Me acaban de decir que están subiendo justo un par de cientos de dólares al mes (…) No sé si podré permitírmelo, así que supongo que se acabaron los lujos para mí”, refirió mientras lanzaba el documento a la basura.

El video de esta primera serie de quejas tiene más de dos millones de reproducciones y casi 3000 comentarios. El impacto fue tal que llegó a los administradores de la propiedad, quienes le advirtieron que tendría que abandonar el lugar al terminar su contrato actual. “Me están diciendo que no me van a renovar el contrato solo porque he hecho un TikTok diciendo que hay algunas cosas que hay que arreglar en este sitio”, explicó el creador de contenido en un video posterior.

Un residente de Nueva York exhibe las fallas en su edificio

Pese al malestar de los propietarios, Skipper continuó con publicaciones que exhibían otros aspectos desfavorables del lugar, así como las presiones legales que enfrenta el corporativo RealPage, que administra el edificio en cuestión y que algunos senadores señalan por supuestas prácticas para aumentar el precio de los alquileres.

Tras los señalamientos en las redes sociales y mediante las autoridades de Nueva York, los propietarios han puesto manos a la obra en la remodelación de algunas áreas. No obstante, en nuevas publicaciones, el también tiktoker reportó nuevas fallas, como unos clavos que sobresalían en el piso y un trozo de un soporte exterior que se cayó: “No soy un experto, pero me puse en contacto hace un mes a la oficina para hacerles saber que estaba un poco mal, pero dijeron que no hay nada de que preocuparse... Así que supongo que no hay nada de que preocuparse si tu habitación se cae del edificio”.

“Si te vas a mudar aquí, no podrás hacerlo porque el muelle de carga está actualmente roto. Así que, ya sabes, tendrás que usar las escaleras o simplemente no mudarte, que es lo que yo recomendaría”, explicó en su clip más reciente.

LA NACION