escuchar

“Es como si tuviera una cocina nueva”, dijo una mujer después de descubrir que los muros de este lugar de su casa estaban cubiertos con un estilo de papel tapiz. Al parecer, las personas que vivieron ahí antes pusieron el protector contra salpicaduras en cada pared para evitar que se mancharan con grasa u otros productos del mismo tipo, pero la originaria de Nueva Jersey nunca se había dado cuenta.

La usuaria @duplication_prohibited publicó un extenso video en TikTok para mostrar su descubrimiento. “¿Cómo es que he vivido aquí por dos años y nunca lo vi?”, empezó en su relato. Si bien no detalló cómo es que encontró el extremo desplegable del forro, sí mostró que una vez que lo sacó ya no hubo vuelta atrás, porque no pudo ponerle un freno a la acción.

En las imágenes se observa que toma el papel con estampado de baldosas blancas y tira de él en repetidas ocasiones para desprenderlo, se ve como si le arrancara una delgada capa al muro. “Miren qué bonito es esto, voy a seguir con el resto de la cocina”, resalta. Luego, termina el proceso de remodelación, como ella lo llamó.

Una mujer mostró el sorpresivo descubrimiento que hizo en su cocina

Según lo que describió en el clip, dejar su espacio con una nueva imagen no fue sencillo, ya que el protector de salpicaduras estaba muy bien pegado y se vio en la necesidad de jalarlo con mucha fuerza. Cuando terminó, pudo constatar que la pared que siempre creyó que estaba cubierta de azulejos blancos de gran tamaño, en realidad tenía una cubierta de baldosas más pequeñas y en tonos cafés. “Miren lo hermoso que es”, agregó.

El video acumuló poco más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que opinaron sobre cómo lucía el tapiz. A algunos les agradó que lo haya quitado, pero otros la criticaron: “Ver lo que había detrás debió ser como retroceder en el tiempo”; “Nunca entenderé por qué la gente piensa que pelar y pegar se verá mejor”; “¿Por qué encubrieron eso? Es hermoso”; “Nunca entendí por qué la gente odiaba los azulejos del protector contra salpicaduras”; “Pagué US$2200 al mes en un apartamento de lujo por el mismo protector contra salpicaduras, no puede ser”; “No lo hubieras quitado, era mejor que lo limpiaras”.

Descubrimientos ocultos en hogares

No es la primera vez que alguien hace descubrimientos inesperados en su casa, sino que también le sucedió a Emma Harrison y Rhys Stainer, de 28 y 27 años respectivamente, cuando se mudaron a Malvern Hills, en Reino Unido. Días después de que compraron su vivienda, decidieron remodelar la cocina y durante el proceso descubrieron en ese lugar algo que los dejó atónitos: un pozo de 20 metros de profundidad.

Los detalles del hallazgo los publicaron en su cuenta de TikTok @victoriahouseinthehill, donde también dijeron que cuando trataban de averiguar qué había dentro del hoyo, se encontraron de todo. Había herraduras, objetos desconocidos y hasta clavos. Además, calcularon que el estilo de sótano se habría construido junto con la casa hace más de 126 años, en 1897. Quedaron perplejos y se volvieron virales en la red social.

Una pareja descubrió que su casa tenía un pozo profundo

LA NACION