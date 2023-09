escuchar

“Resulta que hay un pasaje secreto”, dijo una mujer después de darse cuenta de que el fogonero que tenía en su jardín era en realidad una alcantarilla con un pasadizo construido debajo del suelo. Pasó 12 años de su vida en ese hogar sin saber el gran misterio que había oculto, hasta que un trabajador del gobierno de su ciudad, en Minnesota, se lo reveló tras una visita.

Se trata de la usuaria @mnnature_awesomeness, quien publicó en TikTok un video para dar a conocer la increíble experiencia que vivió en los últimos días. Según contó, todo comenzó cuando el empleado municipal golpeó a su puerta y le pregó: “¿Tienes una tapa de alcantarilla en tu jardín trasero?”. Ella se mostró sorprendida de que él tuviera esa información, pero no dudó en admitirlo.

Una mujer mostró cómo encontró un túnel secreto en su casa

Ella y su familia solían usar el fogonero porque pensaban que no había nada debajo, por lo que la tapa de la alcantarilla era su base. También tenían varios muebles instalados para salir a tomar aire y disfrutar del jardín. Al menos así fue hasta que la tiktoker le permitió al empleado entrar a su vivienda a supervisar. No obstante, no precisó la razón por la que este llegó hasta su puerta.

“¿Quieres ver qué hay dentro?”, le preguntó el trabajador. A pesar de que estaba sorprendida y hasta un tanto incrédula, la tiktoker respondió que sí, al mismo tiempo que grababa lo que sucedía para dejar evidencia. “Hemos estado en esta casa durante 12 años y siempre he dicho: ‘Ah, sí, ¿no es un poco loco que tengamos una tapa de alcantarilla en medio de nuestro jardín? Mi hijo siempre pensó que era solo una base artificial”, dijo la mujer, todavía sin muchas palabras por el hallazgo.

En las imágenes se aprecia que el hombre quita la tapa y deja ver que hay un enorme túnel construido con muros de ladrillo debajo del pasto. La tiktoker se acerca y se da cuenta de que además hay agua de cañería que pasa por allí. Según contó después, el trabajador “estuvo con auriculares todo el tiempo hablando con otra persona”. Sin embargo, pudo explicarle que “el agua provenía de un camión que la recoge de un camino que sube la colina (que está cerca de su casa)”.

Así se veía el fogonero encima de la alcantarilla @mnnature_awesomeness/TikTok

Los consejos de los usuarios para lidiar con la alcantarilla en medio del jardín

La grabación de la mujer estadounidense acumula hasta el momento 200 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que se rieron del descubrimiento. Otras cuantas especularon acerca del origen del túnel: “La ciudad debe haber estado haciendo mantenimiento y por eso se dieron cuenta”; “Yo no pondría el fuego sobre el gas de alcantarillado, es peligroso”; “Es un acceso de tortugas ninja. Eres tan afortunada”; “Consulta el sitio web local del sistema de drenaje y averigua a qué está conectado”. Por su parte, la tiktoker concluyó que la parte positiva de tener una alcantarilla en su jardín era que “estaba construida de ladrillos y al menos era elegante”, tanto como para convertirse en la base de un lindo fogonero.

LA NACION