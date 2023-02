Encuentran un tiburón congelado en una playa de Massachusetts por el frío en EE.UU.: las impactantes fotos

escuchar

Las playas de Massachusetts tienen el poder de cautivar a sus visitantes. Sin embargo, las bajas temperaturas registradas en los últimos días hicieron que el ambiente fuera hostil para todos sus habitantes, incluidos los animales. La situación la evidenció una fotógrafa que paseaba por Cold Storage Beach en Dennis. No solo el hielo en la arena llamó su atención, sino que también quedó impactada al encontrar el cadáver congelado de un tiburón.

El animal yacía sobre su costado izquierdo con el hocico abierto, mientras que su aleta derecha permanecía rígida. Este depredador fue inmortalizado por el lente de Amie Medeiros, la fotógrafa que capturó la escena.

Una mancha de sangre revelaba una posible lesión en el cuerpo del tiburón Instagram/ capeimagesbyamie

La publicación del cadáver congelado, compartida el 4 de febrero, estaba acompañada de una serie de postales. En la descripción de su posteo, se leía una de una cita del autor Haruki Murakami. “El hielo no contiene futuro, solo el pasado, sellado. Como si estuvieran vivos, todo en el mundo está sellado por dentro, claro y distinto. El hielo puede preservar todo tipo de cosas de esa manera. Esa es la esencia del hielo, el papel que juega”, publicó en su cuenta de Instagram. Las imágenes se habrían capturado alrededor de las 2.30 p.m. del sábado.

Debido a los cortes realizados al cadáver, ya no fue posible estudiar al depredador Twitter/MA_Sharks

Los seguidores de la fotógrafa dejaron comentarios en los que lamentaban la muerte. A pesar de que el frío imperaba en la zona, la causa del deceso parece ser otra. Según se alcanza a distinguir, hay una mancha de sangre a un costado del escualo.

Identifican a la especie a la que pertenece el tiburón

Las imágenes del animal marino se viralizaron rápidamente y llegaron hasta el biólogo experto en tiburones John Chisholm, quien radica en Massachusetts. A través de su cuenta de Twitter @Ma_Sharks, aseguró que se trataba de un tiburón de un cailón (Lamna nasus). Además, compartió que era un macho y que seguramente se había movido con las grandes mareas.

Chisholm también anunció que el animal ya había sido intervenido. “Desafortunadamente, alguien le quitó la cola, la aleta dorsal, la aleta pectoral y lo que quedaba de los dientes”, explicó en su cuenta de la red social.

Al animal le fueron cortadas sus extremidades mientras se encontraba en la playa Twitter/MA_Sharks

Frío intenso en Massachusetts

Desde el pasado 4 de febrero, se presentaron temperaturas record en el estado. El viernes incluso se emitió un aviso de sensación térmica, en el que se instaba a los residentes a protegerse del frío y abrigarse en sus hogares.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas en Dennis bajaron a los -8ºF/-22ºC la madrugada del sábado, en tanto que la sensación térmica alcanzó los-32ºF/-35ºC. En toda la región se batieron records.

En declaraciones consignadas por el medio The Umass Lowell Conector, Christopher Skinner, profesor de la Universidad de Massachusetts Lowell, quien además tiene una especialización en el estudio del cambio climático, dijo que este frío no salió de la nada. “Este clima es un record. Un trozo del vórtice polar, que es una región de aire extremadamente frío en el Ártico, se ha descompuesto y cayó en espiral hacia New England. Massachusetts experimenta un poco de lo que muchas personas que viven en la Antártida viven todos los días”, consideró.

