Estaba embarazada y encontró una carta dirigida a su marido que la devastó: “Me sentí en una película”

Las aplicaciones móviles de citas revolucionaron la forma en la que las personas se conocen en todo el mundo. Basta con hacer match con alguien para entablar una conversación y comenzar una relación. Sin embargo, esta manera de relacionarse también ha sido fuertemente criticada por ser un medio con el que los usuarios podrían tener aventuras silenciosas sin la aprobación de sus parejas. Esto le sucedió a una mujer sueca que estaba a tres semanas de dar a luz y descubrió una carta con una reveladora verdad.

La madre, identificada como Daniella Asher, de 31 años, según información de The Sun, contó que vivía en Estados Unidos con su pareja, con quien llevaba tres años y había conocido en una aplicación de citas. Después quedó embarazada y ambos decidieron esperar juntos a su bebé. No obstante, esto se derrumbó cuando ella se encontró una “dulce” carta escrita a mano dirigida a su marido. La remitente era su amante, a quien el sujeto había conocido en Tinder.

La mujer comparte constantemente videos de su vida como madre soltera

Dolida, intentó contactar a su cónyuge, que en ese momento estaba de viaje, pero este no le respondió. “Descubrí que mi amado esposo había tenido una aventura de varios meses. Él estaba en Ámsterdam en ese momento y la carta venía de esa ciudad”, relató. Desde su perspectiva, quizá la mujer con la que su marido estaba involucrado creía que la misiva llegaría cuando él ya estuviese en casa, pero no fue así. “Era una típica carta de amor que decía lo feliz que estaba de haberlo conocido, lo mucho que lo amaba y también fotos de ellos juntos”, reveló.

Tras lo ocurrido, la sueca tomó sus cosas, dejó la carta en la cama y pidió a su médico que le hiciera una autorización para poder viajar de regreso a Estocolmo, Suecia, donde se encontraba su familia. “Me sentí como si estuviera en una película”, agregó. Una vez que arribó a su hogar, pasó un “embarazo solitario” y tuvo que enfrentarse a una enfermedad.

Con el pasar del tiempo, la mujer decidió que no podía dejar las cosas así y que tenía que hablar con la amante de su ahora expareja. Así que se contactó con la involucrada y le dijo que el sujeto tenía un hijo y una pareja, pero simplemente no le importó: “Todavía están juntos y ella también tiene hijos”, señaló.

Daniella Asher tuvo un hijo, a quien llamó Brooklyn @daniellaasher/Instagram

Asher ahora es madre soltera de un pequeño niño llamado Brooklyn y se dedica a hacer contenido en las redes sociales. Después de su tormentosa experiencia, busca conversar con otras mujeres que pasaron por situaciones similares. Su objetivo es crear una comunidad en internet sin temor a ser juzgada.

“Estoy mucho mejor ahora, pero, por supuesto, algunos días son difíciles, como cuando Brooklyn está enfermo y no tengo ese apoyo allí con alguien que dice que todo va a estar bien. Algunos días no te sientes bien cuando no tienes la familia que planeaste, pero cuando te conviertes en mamá te obligan a ser fuerte, no sabía que tenía esta fuerza en mí”, reflexionó.

