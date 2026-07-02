Endrick destaca su polifuncionalidad como potencial arma ante Noruega

El brasileño Endrick destacó este jueves su polifuncionalidad en el frente de ataque como una potencial arma para enfrentar a Noruega, en caso de que Carlo Ancelotti le brinde minutos en el partido de octavos de final del Mundial.

El atacante del Real Madrid es una opción para reemplazar al lesionado Lucas Paquetá, titular en el mediocampo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, en el juego del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Su presencia en el once inicial implicaría una modificación en la formación de tres mediocampistas utilizada hasta ahora, pero Carletto ha dicho que se animaría a cambiar el esquema si necesita fortaleza en el área rival, como la que le otorgaría la perla de 19 años.

"En el Olympique de Lyon pude ayudar mucho al equipo jugando de 9, pude jugar abierto por la derecha, pude hacer un falso 9 también", dijo el juvenil, sobre sus labores en el club francés en el que actuó durante el primer semestre del año antes de regresar al Madrid.

"El míster conoce muy bien mis cualidades, mis características, porque pasamos un año en el Real Madrid y fue un año en el que siempre estuve entrenando. Él siempre me estaba observando y sabía cómo podía ayudar al equipo. Aquí no es diferente, ellos saben cómo puedo contribuir", agregó.

Endrick reemplazó a Paquetá tras el entretiempo del cotejo de dieciseisavos ante Japón, ganado con sufrimiento por la Canarinha (2-1) el lunes en Houston.

Los pentacampeones del mundo jugaron entonces con cuatro atacantes y dos volantes. La alineación podría repetirse ante los vikingos de Erling Haaland, desde que el extécnico merengue opte por un once más ofensivo en lugar de sustituir a Paquetá por otro centrocampista.

"Él (Ancelotti) no tiene miedo, él hace lo que piensa y las cosas suceden. Pareciera que Dios lo mira, es un iluminado. Todo lo que el tipo hace acaba sucediendo. Todos los jugadores estamos siguiendo el plan del míster, creo que se trata de seguir así", afirmó Endrick.

"Cuando el míster hable para que yo haga alguna cosa lo voy a hacer. No voy a mirar para atrás, solamente voy a escuchar su voz y hacer lo que me pide", sostuvo en una rueda de prensa en el hotel en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde se hospeda el Scratch.

Sobre la pugna contra Noruega, que nunca ha perdido ante Brasil (dos victorias, dos empates), el juvenil aseguró que no hay margen para el error.

"Incluso si empezamos perdiendo, tenemos que hacer lo que hicimos en el último juego (ante Japón): mantener la calma y la tranquilidad, buscar siempre la victoria, porque sabemos que ahora es mata mata, entonces tenemos que matar", apuntó.