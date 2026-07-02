Polémica por un nuevo video de Trump con IA: se burla de figuras de Hollywood y ofrece una insólita “cura”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica con un contenido creado con inteligencia artificial (IA). Esta vez, el blanco fueron algunos de sus críticos más conocidos de Hollywood.

En la víspera del fin de semana festivo del 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra el Día de la Independencia, el mandatario publicó en su red social, Truth Social, un video de un minuto y medio en el que aparece caracterizado como médico. Allí ofrece un supuesto “tratamiento” contra el imaginario “síndrome de trastorno por Trump” (TDS, por sus siglas en inglés), una expresión usada por sus seguidores para burlarse de quienes lo cuestionan.

El clip imita una publicidad de medicamentos y muestra versiones creadas con IA de actores y actrices como Julia Roberts, Edward Norton y Robert De Niro, que relatan sus supuestos “síntomas”: insomnio, pérdida de apetito y enojo constante.

La lista de figuras recreadas también incluye a Rosie O’Donnell, John Leguizamo y Whoopi Goldberg, todos críticos del presidente.

Sobre el final, Trump presenta su “cura”: dejar de consumir “noticias falsas” (fake news), rezar y, “si alguna vez se siente ansioso”, tomar simplemente “una Coca-Cola Light”.

El “síndrome de trastorno por Trump”

Trump ya había presentado el TDS como algo más que una burla política. En mayo, durante un evento en la Casa Blanca, afirmó que había escuchado que “en realidad es una enfermedad”.

El concepto volvió a aparecer en diciembre pasado, después de que el cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele, fueran hallados muertos en su casa de Los Ángeles. La policía investigó el caso como un posible homicidio cometido por un familiar.

Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Medora, Dakota del Norte Julia Demaree Nikhinson - AP

Trump escribió entonces que Reiner había muerto “supuestamente debido a la ira que provocó en otros” por su “incurable” TDS. El comentario desató fuertes críticas por el tono elegido para referirse a una tragedia.

En el nuevo video difundido por Trump, una versión generada con IA de O’Donnell afirma: “He sufrido durante más de una década y, después de escuchar al doctor Trump, puedo ver algunos resultados”.

El falso De Niro aparece con un testimonio más extenso: “No tenía idea de cuánto afectaba esto mi vida. Mi trabajo se desaceleró. Apenas soy reconocible. Solo necesitaba ayuda. No podía comer. No podía dormir. Estaba constantemente enojado. Hice miserable a todos los que me rodeaban”.

El avatar de Roberts, por su parte, dice que siente como si hubiera “envejecido 20 años en los últimos dos años” y asegura que había empezado a “preocuparse por su futuro”.

Esta ilustración fotográfica muestra una imagen de Trump y una imagen generada por IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo MANDEL NGAN - AFP

El video del “doctor Trump” se suma a una larga serie de publicaciones con inteligencia artificial que el presidente comparte con frecuencia.

En abril pasado difundió, y luego borró, una imagen en la que aparecía con una túnica blanca y roja, en una pose que evocaba a Jesucristo sanando a un enfermo. Ante las críticas recibidas, aseguró a la prensa que la escena lo representaba como un “trabajador de la Cruz Roja”.

También circuló una recreación suya vestido como el Papa y otra en la que se lo mostraba como Superman junto a funcionarios de su gobierno caracterizados como superhéroes.

En octubre de 2025 había compartido un video en el que se lo representaba como un rey arrojando excrementos desde un avión de combate sobre manifestantes del movimiento “No Kings”, que había reunido protestas masivas en Nueva York contra la gestión del magnate.

Trump publicó una imagen hecha con IA como Papa

Meses antes, en febrero, otro video generado por IA mostró a Barack y Michelle Obama con cuerpos de simios bailando al ritmo de una canción de El Rey León. La publicación fue calificada de racista incluso por legisladores republicanos, como el senador Tim Scott, y terminó siendo eliminada tras la ola de críticas.

Trump nunca se disculpó y dijo simplemente que le había gustado “el inicio” del clip y que probablemente nadie había revisado “el final”.

La Casa Blanca no emitió comentarios oficiales sobre el último video, aunque en el pasado ha defendido este tipo de publicaciones como parte del humor característico del presidente.