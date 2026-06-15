Enfrentar a España en el debut del Mundial "es un sueño", dice DT de Cabo Verde

Enfrentar a la poderosa España en el Mundial es "un sueño hecho realidad", afirmó el domingo el seleccionador de Cabo Verde, Bubista, en la previa del histórico debut de la nación insular africana

Los Tiburones Azules harán su primera presentación ante el planeta del fútbol el lunes contra lo que el entrenador español Luis de la Fuente calificó como "el mejor centro del campo del mundo" con figuras como Lamine Yamal

Cabo Verde está decidido a "no limitarse simplemente a participar", dijo Pedro Leitão Brito, Bubista, en conferencia de prensa antes de medirse con el vigente campeón de Europa en Atlanta por el Grupo H

"Hemos estado hablando de lo mucho que queremos disfrutar del partido y del Mundial", declaró el DT. "Es una oportunidad increíble para mostrar nuestro país al mundo"

Cabo Verde fue una de las 13 federaciones que arremetieron el domingo contra el presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, por comentarios en los que afirmó que el Mundial ampliado de 32 a 48 equipos daría lugar a partidos "sin interés"

"Estamos contentos de estar aquí, creo que es una oportunidad para que los equipos de países más pequeños tengan la posibilidad de participar, jugar y competir", declaró Bubista a la Afp