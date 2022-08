Le dieron un ultimátum porque no “socializaba” con sus compañeros de trabajo y su reacción generó todo un debate en TikTok

Cada persona es distinta y así como hay extrovertidas y sociables, hay otras cuya personalidad y características van en sentido completamente opuesto. A estas últimas personas les cuesta entablar relaciones y algunos prefieren simplemente esquivarlas y vivir en solitario.

Si se considera un entorno específico como el laboral, hay trabajos que entre sus requisitos establecen que quienes se postulen deben contar con habilidades sociales. Quizá este fue el caso de una mujer que recibió un ultimátum en su empresa: o socializaba con sus compañeros o la despedían. Su reacción no fue la esperada.

Sarah narró su experiencia como miembro del departamento de marketing de una firma de arquitectura en su cuenta de TikTok @moodynomad33. De acuerdo con su testimonio, ella había reducido la convivencia a un contacto estrictamente laboral. Es decir, que no es que no hablara con sus compañeros, sino que prefería hacerlo solo de “forma operativa” para cumplir con las exigencias que le pedía su puesto.

“Todos los arquitectos y diseñadores salían o pasaban el rato y yo no quería unirme a ellos porque no teníamos nada en común. Además, todos eran amigos de la escuela o hacían lo mismo, yo solo era como una forastera en ese grupo”, puntualizó en su video.

También planteó una situación sobre el estado de su vida. Y es que, para muchas personas el trabajo se puede volver la prioridad número uno y a veces se pasan tantas horas en la oficina que las personas con las que se interactúa se vuelven las más cercanas.

No obstante, Sarah simplemente no lo sintió así e hizo énfasis en su perspectiva: “También tengo una vida fuera del trabajo, así que me saltaría mis horas felices. Estaba allí ocho horas todos los días. ¿Por qué querría pasar dos o tres horas más bebiendo con personas de las que ni siquiera soy amiga?”, lanzó.

El ultimátum que definió su futuro

La actitud que tomó para evadir esos encuentros fue seguir su propio ritmo, ponerse los audífonos, saludar y evitar las pequeñas charlas. Sin embargo, el resultado que obtuvo la desconcertó cuando recibió un ultimátum: o se convertía en una “jugadora más del equipo” o sería despedida.

La respuesta que dio fue contundente: “Renuncio”. La decisión incluso se leía en la descripción de su clip en la que alertaba del “spoiler”.

Sus jefes le pidieron que socializara más, pero su reacción fue inesperada: "Renuncié"

En los comentarios, su postura causó debate, varias personas le dijeron que más allá de socializar, se trataba de convivir con otras personas y de ser cortés. Por eso, Sarah creyó que lo mejor era recalcar que los empleados estaban condicionados a estas actividades que, al menos desde su óptica, nada tenían que ver con las tareas del trabajo.

Se quejó abiertamente de ser comparada con personas “extremadamente extrovertidas”, a las que les parecía natural crear estas conexiones con las personas, un aspecto que ella no comparte.

“Estamos haciendo el mismo trabajo, somos igual de productivos. A los ojos de los demás, esa persona era más agradable porque llegó a conocer mejor a la gente. Es solo política social, y es una mierda, en mi opinión”.

Otro de los aspectos que debatió la mujer es si el género también influía en el trato porque, según su testimonio, algunos ingenieros jamás le dirigieron una sola palabra y continúan en la compañía.

La joven que renunció a su trabajo luego de que le pidieron socializar da sus razones

Entre las reacciones, varias personas estuvieron de acuerdo con Sarah y defendieron que el ultimátum no tuvo motivo para ocurrir, dado que fue calificado con algo fuera de lo laboral: “Es trabajo, socializar no debería ser un requisito”.

En tanto otro usuario atrajo a la conversación la situación inversa: “¿Me pueden despedir por ser demasiado sociable?”, cuestionó. Y otros más compartieron sus propias experiencias: “Dejé de hablar con la gente porque solo se usaba en mi contra después”; “La gente solo quiere poner a los demás en cajas como si todos fuéramos iguales. Ya sea política de oficina, intentos de control social o simplemente intimidación”.