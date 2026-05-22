Enhanced Games: los "Olímpicos de los esteroides" llegan a Las Vegas

Los primeros Enhanced Games de la historia, apodados popularmente los "Olímpicos de los esteroides", se celebran el domingo en Las Vegas, donde velocistas, nadadores y halterófilos de élite competirán por batir récords mundiales mientras toman sustancias dopantes prohibidas.

Según a quién se le pregunte, se trata de una audaz exploración de los límites máximos de la capacidad humana y la tecnología o de un peligroso circo creado para vender a los espectadores dudosos suplementos de "biohacking".

En cualquier caso, el polémico evento ha generado ríos de tinta antes siquiera de que se haya disputado una sola carrera.

Cuenta con el respaldo de un sector adinerado del movimiento Maga (Make America Great Again), que incluye al hijo del presidente estadounidense Donald Trump Jr. y al multimillonario Peter Thiel, además de financieros de Oriente Medio.

Medallistas olímpicos como el velocista estadounidense Fred Kerley y el nadador británico Ben Proud fueron atraídos con premios en metálico potencialmente transformadores para sus vidas.

Cualquiera que bata un récord mundial se llevará un premio de un millón de dólares, mientras que los ganadores en el casino Resorts World de Las Vegas, sede del evento, con capacidad para 2.500 personas, recibirán cada uno 250.000 dólares.

Pero desde que se propusieron por primera vez en 2023, los Enhanced Games han sido duramente criticados por organizaciones como la Agencia Mundial Antidopaje, cuyo director, Witold Banka, afirmó que el evento, "peligroso", "debe detenerse".

World Aquatics ha prohibido que cualquiera que participe pueda volver a sus competiciones, mientras que el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, ha calificado todo el asunto de "tonterías".

- Deportistas de élite -

Unos 42 atletas participarán en las justas. Las pruebas incluyen una carrera de 100 metros lisos, competencias de natación en estilo libre y mariposa, arrancada y envión en halterofilia, y peso muerto de strongman.

La mayoría de los competidores son atletas en activo o recientemente retirados que lograron un éxito notable en el deporte "limpio", pero que nunca habrían podido soñar con las sumas que se ofrecen en Las Vegas.

El interés del exnadador olímpico irlandés Max McCusker se despertó cuando se enteró de que podía ganar premios en efectivo 25 veces mayor que los 10.000 dólares que calcula percibió "en toda" su carrera como deportista.

Ha pasado los últimos cuatro meses en Abu Dabi, donde médicos administraron a los atletas sustancias como esteroides anabólicos, testosterona y hormona del crecimiento humano, mientras controlaban meticulosamente la respuesta de sus cuerpos a través de biomarcadores.

Los resultados en los entrenamientos han sido "de locos", dijo a la AFP. "Esto lo cambia todo".

McCusker aseguró que su grasa corporal se ha reducido casi a la mitad y que está "nadando tiempos más rápidos que antes de los Juegos Olímpicos", a pesar de haberse retirado durante un año tras París 2024.

"Definitivamente van a caer algunos récords", pronosticó.

- "Salvaje Oeste" -

La combinación exacta de fármacos que ha tomado cada atleta no se ha revelado. Unos cuantos competirán limpios.

Los organizadores dicen que solo se han administrado sustancias aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y que el proceso es supervisado por una junta médica independiente.

Ian Boardley, profesor de ciencias del deporte en la Universidad de Birmingham, afirma que las mediciones de biomarcadores pueden ayudar a mitigar el daño agudo a corto plazo, pero los riesgos a largo plazo de las sustancias que se están utilizando son prácticamente desconocidos.

"Están poniéndose en riesgo de sufrir consecuencias que acorten su vida e incluso mortales", incluidas posibilidades de problemas cardíacos, daño hepático y renal y deterioro cognitivo, dijo a la AFP.

El uso de testosterona puede provocar dependencia y depresión, mientras que muchos péptidos son un "salvaje Oeste" sobre el que se sabe aún menos, señaló Boardley.

Sin embargo, se les ha dicho a los atletas que serán sometidos a pruebas y monitoreo a largo plazo.

McCusker se mostró tranquilo respecto a la posibilidad de efectos negativos en el futuro.

"Podría existir una posibilidad, pero estamos haciendo todo lo posible para mitigar esas probabilidades", afirmó. Y, en cualquier caso, "¿creo que los Juegos Olímpicos están limpios? Ni de lejos. El deporte no está limpio".

- "Época diferente" -

Las competiciones se podrán ver en línea. No se ha anunciado ninguna transmisión de televisión tradicional, aunque los organizadores no dependen de un acuerdo televisivo para recuperar su inversión.

El sitio web de los Juegos ya vende suplementos y ofrece a los clientes la oportunidad de "mejorarse" ellos mismos.

Forma parte de la tendencia más amplia del "biohacking", que busca ganancias de fuerza y longevidad mediante tratamientos experimentales, muy apreciados por los jóvenes tecnológicos de Silicon Valley y que se está generalizando.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., está presionando para desregular una amplia gama de péptidos.

El público "está recibiendo mensajes muy contundentes de que esto es algo que se puede hacer de forma segura, y es precisamente contra eso que nos posicionamos firmemente", advierte Boardley.

Pero para McCusker, "vivimos en una época diferente". "La gente quiere ver más emoción", dijo. "Quiere ver que se rompan récords mundiales y cuerpos enfermos y cosas así".