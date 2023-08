escuchar

Un repartidor de Nebraska se encontró en aprietos durante su jornada laboral cuando asistió a una casa a dejar un paquete y, en la puerta, se cruzó con una serpiente cascabel. Sin embargo, en lugar de escapar, se dio el tiempo de desalojar al animal y matarlo para evitar que le hiciera daño a alguien. Incluso contactó por teléfono a la dueña de la casa para avisarle sobre lo sucedido y fue ella quien dio a conocer la noticia a nivel nacional.

La mujer, Christie Jones, publicó en su cuenta de Facebook una captura de la conversación que sostuvo con el trabajador de paquetería para exponer su valentía y agradecerle públicamente por lo que había hecho. “Nomino a Matt Govier como empleado del año. Kyler (alguien de su familia) había salido por esta puerta principal unos 20 minutos antes de la llegada del animal. Cualquiera que me conoce sabe lo increíblemente temerosa que soy de cualquier tipo de serpiente”, se lee en el posteo.

En la imagen del diálogo virtual, el hombre alertaba a Jones sobre la presencia del reptil en la entrada de su propiedad. “Espero que no tengas una serpiente de cascabel como mascota porque ya la maté. Perdón por la sangre”, escribió el hombre en un mensaje de texto. Ella, por su parte, se mostró sorprendida y le agradeció su acción: “Oh Dios mío”.

Un hombre se encontró una serpiente mientras repartía paquetes en EE.UU.

Para ilustrar lo sucedido, la propietaria compartió en el mismo posteo algunos videos de su cámara de vigilancia donde se puede constatar la odisea que vivió el trabajador. En la grabación se observa, en primera instancia, que la serpiente se encuentra en el jardín de la vivienda y después se arrastra hasta detenerse en una esquina de la puerta principal para quedarse enroscada allí. En ese momento pasa desapercibida porque no hay nadie que la mire, pero todo cambia cuando el repartidor se estaciona y la ve a lo lejos.

Además, cuando el individuo llega con la enorme caja a entregar hasta la entrada, escucha el cascabeleo y no puede evitar alertarse, según lo que se aprecia en las imágenes. De inmediato busca a la serpiente y, cuando la encuentra, toma las herramientas que tiene la mano para hacerse cargo de ella: un rastrillo de pasto y una pala que estaban en el patio de la misma casa.

Segundos más tarde, emprende su maniobra para deshacerse del animal, de tamaño pequeño, así que lo envuelve y lo lleva hasta el jardín delantero. Luego lo mata y pone los utensilios de jardinería donde estaban para regresar a su camioneta. No sin antes lanzar un gran suspiro por la adrenalina que sintió de interactuar con un animal tan peligroso como ese.

La conversación del repartidor y la mujer Christie Jones/Facebook

Serpiente cascabel

Esta clasificación de serpientes es la más venenosa de Norteamérica, según información de National Geographic. Además, son imponentes por su fisionomía: “Algunas especies de la serpiente de cascabel pueden alcanzar los 2,5 metros de longitud y los cuatro kilos de peso”. No obstante, también es importante aclarar que no es una especie naturalmente agresiva, sino todo lo contrario. “Es tímida, pero por supuesto si es molestada puede atacar”. Respecto a las mordeduras, suelen ser muy dolorosas, no obstante, “han reducido su letalidad gracias a los diversos tratamientos que se han desarrollado para combatirlas”.

LA NACION