Entrevistó a latinos que trabajan en Miami y sorprendió con los sueldos de algunos: “¿Alcanza?”

En abril, un estudio del Center for Immigration Studies (CIS) reveló que la cifra de migrantes que viven en Estados Unidos marcó un récord con 47 millones de personas. Este dato se ha multiplicado desde 1970. La mayoría de ellos llegan con la ilusión de conseguir un mejor empleo y así poder ofrecer calidad de vida a su familia.

El tiktoker de la cuenta de Kuentro, una plataforma para facilitar la búsqueda de empleo, salió a las calles estadounidenses para preguntar a personas latinas jóvenes a qué se dedican, cuánto ganan al mes y cuál es su nacionalidad. Las respuestas han sorprendido y no precisamente de una forma positiva.

Entrevistó a latinos trabajando en Estados Unidos y las respuestas sorprendieron

Primero acudió a una la sucursal de una franquicia internacional de churros y habló con la cajera de origen venezolano que lleva cinco meses trabajando, a cambio de 1800 dólares al mes. Posteriormente preguntó a una mujer de República Dominicana, quien desde hace un año vende boletos en un lugar turístico, ella obtiene 2000 dólares mensuales.

La gerente del establecimiento de churros también es venezolana y reveló que gana alrededor de 3000 dólares. Está en ese empleo desde hace tres años. El que mejor sueldo puede presumir entre los entrevistados es un hombre hondureño que, como gerente de operaciones de un servicio turístico, recibe 4000 dólares y lleva cuatro meses en el cargo.

En los comentarios, los usuarios manifestaron su preocupación por el bajo sueldo de los latinos entrevistados. “Con 1800 dólares no vives en USA”; “4000 sigue siendo poco para ganar en un mes aquí en Estados Unidos”; “yo soy mexicana y gano 4800 dólares haciendo limpieza de casas”. Con la intención de conocer mejor la forma de vida en el país, algunos sugieren que la manera correcta de hablar de los sueldos es compararlos con la cantidad necesaria para cubrir los gastos. “No es cuánto se ganan, sino cuánto les queda”; “con eso no me alcanza ni para pagar alquiler”, comentaron.

En los comentarios, también hay personas interesadas en conocer cuánto gana una manicurista, un fotógrafo, un electricista, un mecánico, un analista de datos y otras profesiones y oficios. El tiktoker aclaró que las jornadas habituales son de 40 horas semanales y los días y horarios dependen de la labor a realizar.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, el salario está determinado por los siguientes condicionales: ubicación geográfica, edad, experiencia profesional, perfil laboral y el costo de vida. La cantidad que reciben los empleados está influenciada en gran medida por el nivel de estudios.

El costo de vida en los Estados Unidos ha incrementado y los salarios no siempre alcanzan para cubrir las necesidades Shutterstock

Las cifras aportadas por la dependencia indican que el salario promedio para los trabajadores de 1041 dólares por semana o bien 54.132 por año, considerando 52 semanas laborales. Sin embargo, el salario mínimo depende de cada estado, algunos lo han incrementado en respuesta a la inflación.

En Florida, el salario mínimo por hora es de 11 dólares, mientras que en California es de 15 dólares con sus excepciones locales. Sin embargo, con las condiciones económicas actuales, el costo de vida ha incrementado en todo el país.

