Se fue a vivir a Canadá de adolescente y tras trabajar como albañil pudo cumplir su sueño de comprarse una casa

Diego Saúl Reyna tenía solo 16 años cuando se fue a vivir a Canadá. El originario de Chiapas, México, armó sus valijas para embarcarse en una nueva aventura muy lejos de casa. Pasaron años desde ese adiós a su patria y hoy el panorama luce diferente. Tras empezar su camino como albañil, describió cómo consiguió lo que veía imposible: compró una casa enorme para su esposa e hijos y reveló si vale la pena emigrar al país del Norte.

La idea de buscar nuevos desafíos más allá de los límites de las fronteras atrae a muchas personas. Diego comenzó a trabajar como albañil tras terminar su preparatoria y, con esfuerzo, destacó hasta encontrar nuevas oportunidades. En su experiencia, pasó por varios altibajos, según narra él mismo en diferentes videos que sobresalen en su cuenta de Youtube, Diego Saúl Reyna Español, en donde suma más de 2,38 millones de seguidores.

Mexicano muestra cómo es su casa en Canadá

Su travesía también lo llevó a encontrar el amor en Katrina, una joven canadiense con la que se casó y formó una familia con sus dos hijos. Entre las experiencias del youtuber, hubo una que destacó. En el clip mostró hace un año el fruto de su esfuerzo, su nueva casa que sorprendía a la distancia. La propiedad tenía todo lo que imaginó, tres pisos y grandes espacios. “Estará medio vacía por un tiempo, pero no pasa nada”, decía en la descripción en la que daba el recorrido.

Según dijo, la vivienda le costó 740.000 dólares canadienses. Pagó el 40% como seña, mientras que lo demás lo saldará en diferentes cuotas. A diferencia de su casa anterior, en la que pagaba el alquiler, ahora tiene la certeza de que este es su patrimonio y el de su familia.

Los dueños anteriores eran una pareja que se la vendieron luego de jubilarse. Desde afuera, la casa se ve muy amplia, la cocina está equipada y cuenta con mucha luz. La mejor parte, aseguró Diego, era su futura oficina, que estaba en una puerta de arriba encima de su closet.

¿Vale la pena emigrar a Canadá?

En la actualidad, Diego tiene 36 años y desde joven inició una búsqueda personal. Fue así que llegó a Canadá, con muchas ilusiones. También fundó una compañía, según anuncia en sus redes sociales, con la que brinda asesoría en los trámites migratorios para que otros caminen por sus pasos.

En otro clip publicado hace cuatro meses, el influencer mencionó todas sus fuentes de ingresos en Canadá. Destacaban una tienda de ropa en línea, empresas de construcción, su empresa de migración, apreciación de propiedades, inversiones, su canal de Youtube, canal de niños y página de Facebook.

El mexicano explica cómo es vivir en Canadá

Hace un mes compartió un nuevo video y respondió a una pregunta obligatoria: ¿Vale la pena emigrar a Canadá? “Vivir en Latinoamérica si no tienes recursos y estás empezando desde cero también es difícil”, relató el mexicano sobre este punto.

Desde su percepción, a muchas personas les da miedo el trámite y dejar a sus familias, pero exhortó a sus seguidores a elegir cuál es su “dificultad”. “Latinoamérica es muy rico, nuestros países son muy ricos, pero la cosa es que son corruptos”, agregó.

El youtuber enfatizó que completar el proceso para emigrar a Canadá también es complicado y que puede durar varios años. “Dejan en los comentarios que ahí no hay comida rica (...) cocinar no es parte de la cultura de los canadienses, pero si después de pagar todas tus deudas no tienes para comer, también está feito”, mencionó sobre algunas de las reacciones recurrentes en sus clips.

En su caso particular, Diego encontró una vida mejor en Canadá. Sin embargo, reconoció que no es un lugar para todos y que respeta a quienes toman la decisión de quedarse en sus países.

