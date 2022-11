Es abogada de inmigración y cuenta la “cruda realidad” de las visas de turista para Estados Unidos

escuchar

Una tiktoker que se identifica como abogada de inmigración también hace contenido sobre su costado profesional en TikTok. A través de diferentes videos, asesora a todos los extranjeros que desean ingresar a Estados Unidos y, en uno de sus últimos consejos, habló sobre las visas de turismo, así como del aspecto negativo que tiene este documento. Desde su consideración, son de las más difíciles de conseguir por la naturaleza del trámite.

En su cuenta @abogadadeinmigracionusa mencionó que este tipo de visado es “extremadamente discrecional”, lo cual significa que la decisión final se deja a consideración de una persona determinada que no está sometida a ningún tipo de regla. En este caso, son los cónsules quienes deciden: “Un oficial de inmigración puede negar una de estas visas sin tener que dar mayor explicación al respecto”, aseguró.

La entrevista para tramitar la visa de turismo del país norteamericano es una de las más complicadas, a consideración de la experta, dado que el solicitante debe convencer al oficial consular de que su intención es solo visitar el territorio estadounidense y no quedarse a vivir en él. Si no lo logra, quedaría fichado o rechazado por el término 214 (b), según la tiktoker.

La "cruda realidad" de las visas de turismo, según una abogada en inmigración

La comunidad virtual reaccionó en la publicación con comentarios lamentándose, porque contaban con antecedentes relacionados al tema: “Entre más joven se tramite y logre la visa, más facilidades para renovación a través de los años”; “Sí es verdad, a mí me la negaron porque no me creyeron”, escribieron algunas personas. En tanto que otras dijeron que aplicarían estos puntos en sus procesos migratorios.

¿Qué es la Sección 214 (b) de la Ley de Inmigración de EE.UU.?

Todas las visas de no inmigrantes le refieren a su solicitante la obligación de demostrar a las autoridades de EE.UU. que su visita es solo por trabajo, estudio o turismo. “Los solicitantes no inmigrantes de la visa (B) deben comprobar que no tienen intención de renunciar a su residencia extranjera y que están visitando temporalmente los Estados Unidos por negocios o por placer. Las solicitudes de visa para estudiante (F) tienen una imposición adicional de demostrar que tienen las cualificaciones para completar todo un curso”, de acuerdo con información del portal es.visarefusal.com, dedicado al trámite de visas.

Tramitar la visa de turista para EE.UU. no es nada sencillo, según los solicitantes Infodigna

Es decir, los extranjeros que deseen obtener el visado deben comprobar lo siguiente:

Que tienen la intención de regresar a su país de origen luego de una estadía temporal en los Estados Unidos.

Que su situación financiera es estable y buena para poder costearse un viaje a EE.UU..

Demostrar que su trabajo es tan bueno o estable que no tienen la necesidad de buscar uno en otro país.

Que el viaje que desea hacer es legítimo: en algunos casos los entrevistadores piden mencionar qué lugar se visitará.

¿Se puede volver a solicitar la visa si la rechazaron con por el 214 (b)?

La respuesta es sí. Todos los solicitantes a quienes se les haya rechazado pueden presentar nuevamente el formulario DS-160, pagar la cuota respectiva y solicitar una nueva cita en el número de veces que consideren pertinentes. Muchas veces la clave está en cómo se registran los datos en el formulario y en que estos deben coincidir con los que se dicten al oficial consultar durante la entrevista.

LA NACION