Es abogado de inmigración y resalta los errores más comunes al tramitar la visa para EE.UU.: “Mucho cuidado”

La visa de turista B1/B2 es un documento que permite a personas no inmigrantes llegar a Estados Unidos con los objetivos de negocios y turismo. El trámite para obtenerla es sencillo, pero se deben seguir al pie de la letra todos los pasos para no cometer ninguna omisión. Con más de 3,8 millones de seguidores en TikTok, un abogado de inmigración compartió cuáles son los errores más comunes que cometen los solicitantes y se volvió viral.

Julio Oyhanarte, que publica en TikTok con el usuario @inmigración, ofrece consejos sobre qué trámites realizar para visitar el país norteamericano. En uno de sus clips recientes se enfocó en las visas de turista. Desde su experiencia, lo que se debe considerar es:

1. Evita omitir información

El primer paso para solicitar la visa americana B1/B2 es llenar el formulario DS-160, en el que se describen los datos personales y del viaje que se quiere hacer. Aquí, el solicitante dejará toda su información personal y demostrará que tiene lazos fuertes con su nación de origen.

Como es la principal fuente de información para el oficial consular, su llenado debe efectuarse de forma precisa y verídica. De acuerdo con el abogado de inmigración, debido a que es parte de una plataforma en línea, algunas personas no se dan cuenta de que se desconecta muy seguido. Para contrarrestar este problema, es esencial guardar la sesión en todo momento.

El especialista advirtió que estos errores para solicitar la visa son muy comunes

El Departamento de Estado de EE.UU. también sugiere revisar la información con cautela, ya que en caso de una corrección se deberá reprogramar la cita para la entrevista.

2. Explicar cualquier problema migratorio

Otro error importante que las personas cometen es omitir informar de sus anteriores problemas migratorios. “Mucha gente cree que puede explicar esto después en la entrevista”, indicó el abogado. Para ello, recomienda detallar toda la información del incidente desde la solicitud. “Luego, puede ser tarde”, agregó.

3. “Mucho cuidado” con los preparadores

Basta una búsqueda en Google para encontrar decenas de sitios que ofrecen ayuda para tramitar la visa, con un pago adicional. No obstante, las autoridades estadounidenses recomiendan llenar el formulario personalmente para evitar fraudes. En otros casos, también puede ocurrir que los datos que ponga la agencia no correspondan con la realidad del solicitante, quien no podrá defenderlos al momento de la entrevista.

¿Qué hacer si te rechazaron la visa?

En caso de que la solicitud de visa sea rechazada, el interesado puede hacer todo el proceso de nuevo. Sin embargo, para esta segunda petición, el abogado publicó un segundo clip con una advertencia.

“Cuando hay una negación, es muy probable que te la vuelvan a negar en el futuro si las cosas se mantienen igual. Por el solo hecho de insistir a la fuerza y si aplicas muchas veces, lo más probable es que no te la aprueben”, señaló.

Desde su experiencia, cuando a alguien le niegan la visa, acumula un historial que podría definir el resultado de su próximo intento. Por eso, es necesario cambiar el factor negativo cuando se haga una nueva solicitud.

Un error común es insistir en la solicitud de la visa sin algún cambio, según el experto

Las razones por las que EE.UU. puede negar la visa

Entre otros de los desaciertos en este trámite está el no demostrar un vínculo con el país de origen. Además, algunas personas no escriben la verdad por temor a que les nieguen la visa. Las autoridades estadounidenses exhortan a ser francos, a tener evidencias y ser cuidadosos con la información.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2020 se rechazaron más de cuatro millones de visas temporales y de no inmigrante. De ese número, 2,1 millones eran de turista.

Otras razones de rechazo son:

El solicitante no califica para la categoría de visa.

La información del solicitante indica que se encuentra dentro del alcance de uno de los motivos de inadmisibilidad o inelegibilidad de la ley.

Las acciones actuales o pasadas del solicitante, como las drogas o actividades delictivas.

