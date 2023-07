Es argentina, enumeró en redes lo que más le cuesta de EE.UU. y la consolaron: “No es para todos”

escuchar

Una argentina que se mudó recientemente a Estados Unidos se volvió viral al mencionar las cosas que no le gustan de ese país. En su opinión, la falta de calidez humana y el costo de vida son algunos de los factores menos agradables de su estadía. Si bien aseguró que EE.UU. le agrada a nivel general, admitió que no hay que ‘romantizarlo’.

La usuaria @melicastroa se mudó para trabajar bajo el programa Au Pair, en el que extranjeros de todo el mundo se inscriben para un intercambio cultural como niñeros. Desde que llegó, la joven publica videos en TikTok para compartir cómo fue su proceso de adaptación como latina. Uno de sus clips lo dedicó a compartir las cosas que no le entusiasmaron y que, por el contrario, le parecieron extrañas.

Una joven argentina mencionó lo que no le gusta de vivir en EE.UU.

La comida

Desde la perspectiva de la tiktoker, no hay gran variedad gastronómica en EE.UU., algo que no es bueno para la salud. “La comida más barata es también la más chatarra, por eso hay obesidad”, sentenció.

Falta de ejercicio

La argentina también consideró que, además de consumir comida saludable, los residentes deberían hacer más ejercicio. “Hay mucha falta de actividad motriz. La gente acá no camina, tienen auto y se mueven en él para todo, hasta para ir a un supermercado que queda a tres minutos caminando”, señaló.

Ubicación de los locales

En muchos países, los locales de cercanía son muy populares, por lo que siempre hay alguno cerca de los barrios residenciales. Sin embargo, algo contrario pasa en EE.UU.: “No existen los minimercados, no existen los puestos de carne, por ejemplo, ni los quioscos. Acá tenés que ir a un supermercado enorme”.

Relaciones sociales

Uno de los factores que más afectó a la tiktoker es la falta de oportunidades para acercarse a las personas: “Acá la gente no siente esa necesidad de ver a sus amigos. Yo me puedo llegar a morir si no veo a mis amigos por un mes, acá dicen ‘mi mejor amiga es tal y no la veo hace dos meses’”, agregó.

Según contó, quienes viven en EE.UU. se enfocan más en otros aspectos de su vida que en su círculo social: “Nosotros necesitamos amor, comprensión y ternura y ellos no. Yo tenía una reunión familiar cada domingo y ellos cada seis meses. Entiendo que están enfocados en su trabajo, pero no tienen esa calidez”.

Precios

Finalmente, Castro se sinceró sobre el costo de vida. En su experiencia, fue más caro vivir allí que en su natal Argentina: “Tenés que pagar hasta por respirar. Yo pensé que en Argentina pagábamos mucho, pero cuando llegué aquí me di cuenta que pagás por todo, por estacionamiento, por mirar a alguien mal, por todo”.

Concuerdan con ella en los pros y contras de vivir en EE.UU.

La gente que reprodujo el clip no dudó en dar su opinión. Hubo usuarios que trataron de tranquilizarla y le dijeron que en realidad EE.UU. era un país muy diverso. “No estés en un lugar que no te gusta”; “No es para todos, qué bueno que algún día regresarás a donde eres feliz”; “No en todos los estados es así”; “Depende de la ciudad en la que vivas”, escribieron como parte de las reacciones.

