Una mujer argentina registró el feliz momento en que recibió su soñada green card o tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos. Mientras un miembro de su familia la grababa, la madre de dos niñas abrió el buzón de su domicilio para sacar, entre varios papeles de correspondencia, el sobre que desde hace días esperaba con ansias. Posteriormente, reveló cómo fue su proceso tras ganar la lotería de visas.

En el primer clip, la expresión de la mujer, identificada como María Belén Cordero, se mantuvo ecuánime, mientras su voz denotaba alegría. “¿Ves esto?”, mencionó con el papel. “Me llegó, me llegó, me llegó”, pronunció, feliz. Cordero explicó que ella era la única a la que le faltaba recibir el documento para residentes extranjeros en Estados Unidos. “No saben las veces que llamé para reclamar esto, no saben”, indicó la argentina durante el proceso de sacar la credencial del sobre, hasta que finalmente reveló el contenido: “Tengo mi carnet de residente permanente”.

La familia de Cordero ha documentado en TikTok todo el trámite de su mudanza de Argentina a EE.UU., que al parecer comenzó el 30 de junio de este año. En un clip, musicalizado con el tema “Juntos a la Par”, de Daniela Herrero, se ve a todos los integrantes con sus respectivas valijas y las emotivas despedidas de sus familiares. “¡Vamos familia, que se puede!”, indica el texto.

La palabra clave para recibir atención del Uscis

Ya en el interior de su casa y más tranquila, Cordero compartió otro video para explicar cómo fue que logró el documento oficial de residencia. La argentina reveló que ella y su familia salieron ganadores en la lotería de visas. “Una vez que ingresás a Estados Unidos, se hace el trámite del seguro social para que llegue la green card. A mí me demoró cinco meses, aproximadamente; a mi familia, a mi marido y a mis hijas, creo que en tres o cuatro meses les llegó”, narró.

Además, la mujer compartió un consejo cuando se llama a Uscis para darle seguimiento al trámite de la residencia. “Voy a dejar acá abajo la palabra clave que tienen que decir para que los pasen con un operador, porque si no, no te pasan y te atiende una máquina”, comentó. La frase secreta, según su testimonio, fue “info pass”, que escribió en el apartado de comentarios.

¿Qué es la lotería de visas?

El Programa de Visas de Diversidad, también conocido como Lotería de visas, permite que las personas que cumplen con ciertos requisitos puedan ingresar al sorteo de green cards para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Uno de los criterios más importantes es que los interesados sean de países con un bajo índice migratorio a EE.UU., lo que excluye a ciudadanos originarios de 16 naciones como México, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Brasil, Colombia, Bangladesh, Canadá, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Nigeria, Pakistán, Reino Unido y Vietnam. Otros requisitos indispensable son comprobar un buen nivel de estudios y experiencia laboral.