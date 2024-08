Viajó a EE.UU. para ir al festival Burning Man, pero terminó deportada por no marcar una casilla

Lo que prometía ser un viaje inolvidable a Burning Man, el festival de arte y autoexpresión que se celebra en el desierto de Black Rock, Nevada, se convirtió en una pesadilla para Kate y sus amigas al llegar al aeropuerto de Los Ángeles (LAX).

Según contó la joven española en un video en TikTok, apenas aterrizaron en Estados Unidos, fueron sometidas a un interrogatorio y detenidas durante un día entero por las autoridades de migración, por lo que finalmente se perdieron el festival. Así fueron los detalles del momento que vivieron, en donde no tuvieron acceso a su teléfono ni contacto con sus familiares.

“Nos detuvieron 24 horas en una sala sin comida, sin acceso a mi teléfono”, contó Kate en la publicación de su cuenta @sedicekeit. Las tres amigas, que viajaban desde Madrid con destino al festival, vieron cómo sus planes se desmoronaban mientras las trasladaban a una sala en la que se les quitaron todas sus pertenencias. “Nos sacaron toda la ropa y cordones que teníamos, joyas, accesorios, ligas. Yo tenía trenzas y el pelo para ir a Burning Man, me las quitaron todas”, relató la mujer.

Durante esas largas horas de detención, Kate y sus compañeras fueron sometidas a un exhaustivo escrutinio, donde se les revisaron los celulares. “Invadieron nuestra privacidad”, señaló indignada. A pesar de que tenían todo el viaje planeado y los documentos en regla, las autoridades decidieron mantenerlas detenidas sin poder avisar a sus amigos y familiares de lo que ocurría.

Una vista aérea del Festival Burning Man

“Yo quería que chequearan todo para que vieran que no íbamos a hacer nada ilegal a Estados Unidos”, explicó la joven, quien aseguró que solo deseaban disfrutar del festival Burning Man, uno de los más importantes en el país norteamericano. Aunque tenían todo pagado, desde los pasajes de avión hasta las entradas al festival y el hotel donde iban a alojarse, nada de esto importó.

Por qué detuvieron a este grupo de amigas al llegar a EE.UU.

El momento más crítico llegó cuando interrogaron a las tres amigas sobre el consumo de drogas, incluido el cannabis o plantas medicinales. “Nos dijeron que dijéramos la verdad, porque si luego encontraban en nuestros teléfonos cosas que indicaran que estábamos mintiendo, iba a ser peor”, sostuvo Kate, quien contó que finalmente decidieron ser sinceras.

Sin embargo, su revelación fue utilizada en su contra. “Dijimos la verdad y de ahí se agarraron para quitarnos nuestra ESTA”, lamentó Kate, refiriéndose al permiso que permite la entrada a Estados Unidos sin visa para ciudadanos de ciertos países de Europa y otros que tienen convenio con el país norteamericano.

Esto es porque, al completar la ESTA, Kate y sus amigas no marcaron la casilla que dice “Nunca he poseído, ni he consumido, ni he sido arrestado por tener sustancias ilegales”, ya que no habían sido arrestadas ni habían vendido estas sustancias, pero lo que no consideraron es que en la misma casilla estaba el juramento de no haberlas consumido.

El trámite de la exención de visa para Estados Unidos se realiza mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) Foto de Global Residence Index en Unsplash

La incongruencia entre sus declaraciones en la ESTA y su revelación en migraciones hizo que las autoridades revocaran sus permisos y las deportaran a Ibiza, España. Ahora, para permanecer en EE.UU. las tres jóvenes deberán aplicar a una visa de turista. “Me parece verdad una atrocidad, cuando realmente hay muchísima gente que viene a Estados Unidos a trabajar ilegalmente, a robar, a vivir en la calle. Y cuando hay turistas que tenemos todo legal, gastamos un montón de dinero en su país”, planteó desde el aeropuerto.

Cómo estará el clima en el festival Burning Man este viernes

El festival Burning Man se desarrolla desde el pasado 25 de agosto en el desierto de Black Rock, a 150 kilómetros de la ciudad de Reno, en el estado de Nevada, una zona donde en el último día hábil de esta semana el cielo estará totalmente despejado, según el pronóstico de The Weather Channel.

Con vientos leves durante la mañana y moderados durante la tarde y noche, hasta una velocidad de 16 kilómetros por hora, la temperatura irá desde los 13 grados de mínima durante la madrugada hasta los picos de 32 grados de máxima entre las 15 y 18 hs Pacific Daylight Time (PDT). El evento continuará hasta este lunes 2 de septiembre.

