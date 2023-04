Es argentino y mostró la locura en dólares que le pagaron por trabajar lavando platos un feriado en Australia

escuchar

Es común que en algunos países, por ley, se les pague una tarifa extra a los empleados por trabajar durante un día feriado. Sin embargo, esa cantidad varía de acuerdo con muchos factores. Un joven argentino que vive en Australia y trabaja como lavaplatos contó que, en su caso, recibió un increíble salario por uno de esos días festivos, que equivalía al doble de su sueldo normal. Se volvió viral y sorprendió a muchas personas.

Se trata de @enunviajevivo, quien publicó un video en TikTok para mostrar el gran día de trabajo que había tenido recientemente. Según contó, en una jornada usual le pagan 27,50 dólares australianos por hora (unos 18,20 dólares estadounidenses), pero eso aumentaba si se presentaba en su centro de empleo en fechas inhábiles. “Ayer que era feriado me pagaban el doble, es decir, AUD$55 (US$36,39) la hora. En un trabajo de siete horas me hice nada más y nada menos que AUD$385 (US$254,74)″, destacó.

En su relato, el joven también especificó que además del salario doble, sus actividades fueron menores: “Por si fuera poco el día estaba tranquilo, no había mucho para hacer y me la pasé comiendo, tomando agüita y jugando con los compañeros. Estaba tan tranqui el día que hasta me mandaron a buscar hielo en un recipiente, solo para que hiciera algo”.

Un joven argentino contó en sus redes cuánto gana como lavaplatos en Australia

El tiktoker destacó cuál era su sueldo semanal. En total, hace 40 horas, por lo que obtiene una cantidad de AUD$1100 “antes de (pagar) impuestos” y AUD$950 “después de (pagar) impuestos”. Esta última cifra equivale a US$628,58.

El video se volvió viral de inmediato. Hasta el momento acumuló 8,1 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que se dijeron sorprendidas. A la mayoría le impactó cuánto dinero puede llegar a ganar un solo día, aunque otros usuarios también dijeron que la paga no valía la pena por ir a un lugar con una gran cantidad de vida animal exótica.

Por otro lado, también se hicieron presentes las personas que contaron sus propias anécdotas y que desearon estar en los zapatos del chico: “Y yo aquí en mi casa, lavándolos gratis”; “Me voy a Australia”; “Así como va Argentina, en un par de meses me voy”; “¿Dónde firmo?”; “Yo acá, soy anestesióloga y gano US$3 la hora de guardia”; “Las arañas de ahí me lo impedirían”; “Yo lavo platos en mi casa a menudo y si me pagaran sería genial”.

El tiktoker argentino tiene un generoso sueldo por lavar platos en Australia Pexels

¿De cuánto es el salario mínimo en EE.UU.?

El salario mínimo promedio en el país norteamericano es de US$7,25 por hora, que serían AUD$10,96. Sin embargo, la cifra puede variar por región debido a diferentes factores, como el costo de vida, el porcentaje de desempleo, los impuestos e incluso la inflación. Las autoridades de algunos estados modificaron sus leyes estatales para ofrecer una tarifa básica más alta a sus trabajadores, aunque estos también suelen ser de los más caros del territorio estadounidense.

Distrito de Columbia: US$16,10 por hora.

Washington: US$15,74.

California: US$15,50.

Massachusetts: US$15.

Nueva York: US$14,20.

¿Cuánto es el salario mínimo en Australia?

A partir del 1° de julio de 2022, el salario mínimo de Australia es de AUD$21,38 por hora (US$14,15) antes de impuestos. O bien, AUD$812,60 por semana de 38 horas (antes de impuestos), lo cual equivale a US$537,30.

