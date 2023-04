La nueva estafa: engañan con visas para trabajar en Estados Unidos

escuchar

Un hombre originario de Panamá contó la historia de cómo un sujeto intentó estafarlo haciéndose pasar por un empleado de una agencia especializada en trámites migratorios. Le garantizaba conseguirle un visado de trabajo para Estados Unidos y a cambio le pedía un dinero, que supuestamente correspondía al proceso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, sus vuelos de traslado y otros gastos necesarios para arribar a territorio estadounidense. El engaño no se concretó gracias a que el hombre se dio cuenta a tiempo de sus intenciones, y relató su caso para que no le ocurra a otras personas.

Juan Jaramillo, de 31 años, denunció que el estafador lo contactó por Facebook y le hizo la oferta de tramitarle una visa de trabajo temporal, según contó al medio Enlace Latino. Para convencerlo, le brindó información acerca de su empresa, que estaba presuntamente ubicada en Chihuahua, México, uno de los estados colindantes con EE.UU.

Jaramillo explicó que en un inicio cayó en la trampa porque tenía “mucha ilusión de ir al país norteamericano” a buscar un cambio de vida y mejorar sus ingresos. Es que actualmente trabaja como policía en su ciudad y obtiene un pago de US$145 quincenales, una cifra que no le es suficiente para solventar los gastos de sus cuatro hijos. Sin embargo, pudo darse cuenta de la situación a tiempo.

Juan Jaramillo se desempeña como policía en Panamá; sus ingresos son de US$145 mensuales Gentileza Cadena 3

¿Cuál fue el modus operandi?

El delincuente le dijo que pronto se abrirían 100 vacantes para trabajar en Boston, Massachusetts. Le hizo creer que se trataba de un trámite real al darle numerosos detalles de la oferta laboral: cuáles eran los puestos disponibles, así como el pago que se ofrecía por cada uno. Además, le aseguró que el contrato tendría una duración de seis meses y que podría ampliarlo si así lo deseaba.

Cuando lo convenció, le pidió el primer pago: US$354 de los US$2000 que costaría el trámite en total. El estafador le comentó que esta última cifra incluía las tarifas del trámite, pasajes de avión, impuestos de ingreso, afianzamiento y seguro de riesgos laborales. Jaramillo no lo pensó dos veces y se los depositó, aunque a través de la aplicación Paypal, dado que tiene una función que permite hacer transacciones seguras y evita que los estafadores retiren el dinero sin el permiso de quien lo envió.

Enseguida le enviaron documentos emitidos, supuestamente, por el Departamento de Estado de EE.UU. Sin embargo, ahí fue cuando el panameño comenzó a sospechar que algo andaba mal, ya que en ellos le pedían que se presentara en una Embajada de EE.UU. ubicada en Chile y no en una de Panamá. Además, se le daba un anuncio de que su pago no había sido procesado por un error en la transacción.

El hombre pretendía trabajar en EE.UU. para mejorar sus ingresos Unsplash

El supuesto asesor le dijo que no había nada de qué preocuparse, que su cita se cambiaría a Panamá cuando enviara otra vez el pago. Le solicitó que se lo transfiriera ahora por la plataforma Western Union, pero el hombre ya no confió en el proceso. En ese momento investigó respecto a los trámites de visa y descubrió que hacer un cambio de cita en un consulado no era tan sencillo como el sujeto se lo manejó. Así que decidió terminar la comunicación con él. El policía lamentó el intento de estafa, aunque se dijo satisfecho de no haber perdido su dinero e instó a otras personas a estar atentos ante las señales de alerta.

LA NACION