Es azafata y apeló a la ironía para explicar qué hace durante las turbulencias

Algunos viajeros pasan momentos de horror durante los vuelos. El despegue, aterrizaje y las turbulencias suelen ser momentos de ansiedad. En contraste, los miembros de la tripulación están acostumbrados a estas situaciones como parte de su oficio, y su experiencia es muy distinta. Una azafata de origen venezolano apeló a la ironía para explicar en sus redes qué hace ella durante los movimientos intempestivos a bordo.

La mujer, identificada como Nicole Padua, compartió un clip en su cuenta de TikTok (@nicolepaduo). Allí, respondió a una propuesta que uno de sus seguidores le había hecho en un contenido anterior: “Haz un video sobre turbulencias y miedo a volar”. La azafata aprovechó, entonces, ese evento en uno de sus recientes vuelos a Europa para tomarlo como ejemplo, con un toque de drama e ironía.

En el clip, la auxiliar expresa que mientras los pasajeros “se agarran del asiento y empiezan a rezar” en esos momentos, ella permanece sentada mientras piensa “tranquilamente” en lo que cenará cuando llegue a casa. Incluso, para que la ironía sea mayor, comienza a bailar y a jugar con su cabello.

La azafata latina bromeó sobre lo que piensa de las turbulencias en los vuelos

Con esta breve actuación, la trabajadora consiguió más de 200 mil reproducciones a solo dos días desde su publicación. También recibió decenas de comentarios de personas que quedaron encantadas con su interpretación, y de aquellos que compartieron sus propias experiencias. “Yo a veces miro la cara de la azafata, para ver si me tengo que asustar o no”, confesó alguien. Otra persona dijo: “En mi primer vuelo hubo turbulencias y juro que sentí que me moría, pero miraba a las azafatas y algunas estaban [...] tomando mate”.

¿Cómo se produce una turbulencia?

A estos comentarios, la también creadora de contenido respondió que, ante la eventualidad de esos movimientos durante un vuelo, no hay que perder el control. Las turbulencias son normales y tienen pocas probabilidades de causar un accidente. Esto mismo lo sostiene el meteorólogo Jason Frazer, de la cadena de televisión Fox Weather. El experto asegura que las alas de una aeronave “están diseñadas para dividir el flujo de aire creado por los motores”.

Algunos expertos han afirmado que las turbulencias son poco peligrosas durante los viajes en avión Unsplash

Según explica, la turbulencia inicia cuando hay “una interrupción del equilibrio en el aire. Es decir, solo se trata de un cambio en la velocidad y dirección del viento”. Para que los pasajeros estén informados de la situación, los pilotos deben advertir la intensidad de la turbulencia. Se clasifican de la siguiente manera:

Ligera : los viajeros sienten una leve tensión en los cinturones de seguridad.

: los viajeros sienten una leve tensión en los cinturones de seguridad. Moderada : las pertenencias no aseguradas podrían moverse y el servicio de alimentos no puede entregarse.

: las pertenencias no aseguradas podrían moverse y el servicio de alimentos no puede entregarse. Severa : el avión se encuentra fuera de control.

: el avión se encuentra fuera de control. Extrema: Avión violentamente empujado y fuera de control; podría haber daños.

¿Qué hacer en caso de una turbulencia en el avión?

A pesar de que los expertos en la aviación coinciden que la turbulencia no significa un peligro para los pasajeros, también hay instrucciones específicas para aquellos más susceptibles. Para poder sobrellevar las fluctuaciones, se recomienda:

Sentarse cerca de la ventanilla.

Evitar los últimos asientos.

Ajustar el cinturón de seguridad.

No ir al baño durante la turbulencia.

Asegurar los objetos pequeños para evitar accidentes.

LA NACION