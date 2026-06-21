"Es bueno dejar a Lamine con más ganas", dice De la Fuente

El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró muy satisfecho por el rendimiento de la Roja en el partido contra Arabia Saudita (victoria 4-0 este domingo en Atlanta) y quitó hierro a la sustitución de Lamine Yamal tras lograr su primer gol en un Mundial: "Es bueno dejarle con más ganas".

Diferencias con Cabo Verde (0-0)

"Los partidos son diferentes, aunque la propuesta quiere ser similar. Hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo también bueno y, sobre todo, que nos permite dar continuidad y afrontar los partidos importantes que tenemos por delante. Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro".

Mejoría en ataque

"Es en lo que más habíamos insistido, lo habíamos visto con los jugadores y todos coincidíamos en que necesitábamos más verticalidad, más intensidad; se ha visto en remates, desde el primer minuto de agobiar al rival y meterle en su área, en ese planteamiento estamos muy contentos y hay que seguir creciendo y mejorando".

Partidazo de Lamine y Oyarzabal

"Rodrigo ha hecho también un partido fantástico, los dos centrales extraordinarios, Lamine está en perfectas condiciones para acometer partidos completos y de Oyarzabal qué vamos a decir, había tenido algún problemilla, que no se puede contar todo, pero tiene siempre un rendimiento excepcional".

Jugadores extramotivados

"A nadie le gusta que duden de su trabajo y su capacidad, la reacción de los jugadores es lógica. Golpe en la mesa, reivindicarnos y dar continuidad a un proyecto que viene de hace tiempo".

Cambio de Lamine en el descanso

"Obviamente había que ver cómo se desarrollaba el encuentro, pero hoy era un paso importante para lo sucesivo. Ya está en perfectas condiciones y también es bueno dejarle así, con más ganas".