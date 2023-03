Es CEO y dice cuáles son las personalidades más tóxicas que vio en el ámbito laboral

escuchar

Cuando se trata de lograr el éxito en un proyecto, el respeto mutuo y la buena comunicación entre compañeros de trabajo son esenciales. Por supuesto, no todos los equipos son iguales. Con más de dos décadas de experiencia, el CEO de la compañía RSE Ventures compartió cuáles son las personalidades tóxicas que pueden dañar gravemente la moral individual y el funcionamiento de todo el grupo, también dio algunas recomendaciones para combatir las actitudes negativas.

Matt Higgins, quien recién publicó el libro Burn the Boats: Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential (Quema los barcos: Tira el Plan B por la borda y libera todo tu potencial) escribió para la sección Make It de CNBC y expuso algunos rasgos de los compañeros de trabajo que resultan destructivos del buen ambiente de una oficina.

Algunas personas intentan opacar los logros de otros colaboradores o justificar los errores propios Mimi Thian / Unsplash

Tanto la manipulación, la autocompasión o incluso un control excesivo de las situaciones pueden ocasionar cada una de las personalidades que Higgins enumeró en su artículo, tales como: víctimas, mártires y gaslighters. El experto en gestión de equipos también hizo recomendaciones para lidiar con este tipo de compañeros.

Víctimas

En la actualidad, muchas personas podrían decir que padecen una carga de trabajo excesiva, pero cuando esto se convierte en la justificación ante los malos resultados, entonces tendrían una actitud de víctima. Estos colaboradores “ven cada bache en el camino como una confirmación de que se les está atacando injustamente”, según la experiencia compartida por Matt Higgins. La manera de hacer frente a este tipo de personalidad es levantar la mano para ofrecerles ayuda.

Mártires

Muy similar a la definición anterior, un colaborador que se comporta como mártir intenta hacer todas las tareas posibles, pero detrás de una aparente buena intención en realidad se encuentra su plan para justificar un incumplimiento. “Asumen tanto como pueden manejar, no para ayudar al equipo, sino para confirmar su propia narrativa, de que están obligados a asumir las cargas de los demás, injustamente”, escribió el autor. Lo importante es animarlos a delegar algunas tareas. Deben “reorientar su energía para hacer que los demás se muevan, en lugar de asumirlo todo ellos solos”, explicó.

Gaslighters

El gaslighting es una forma de manipulación psicológica que se basa en hacer dudar a otras personas de sus propias capacidades a niveles que pueden llegar hasta la locura. “Es hacer que alguien parezca o se sienta inestable, irracional y poco creíble, hacerle sentir que lo que ve o experimenta no es real, que se lo está inventando, que nadie le creerá”, explicó la doctora Paige Sweet, profesora adjunta de sociología en la University of Michigan, entrevistada por Forbes.

Una de las recomendaciones del experto es ofrecer colaboración a los compañeros en problemas Product School / Unsplash

Para Higgins, los compañeros de trabajo que practican esta visión, llamados gaslighters, a menudo poseen rasgos narcisistas y agrupan la mayoría de las características de las demás personalidades tóxicas. Para enfrentarlos, el experto propuso enfocarlos en aportar cualquier valor que puedan, e ignorar todo lo demás resto. “Si no gastas energía interactuando con su visión del mundo, el fuego que están tratando de encender nunca se prenderá”, compartió.

Otras dos personalidades tóxicas identificadas en la experiencia de Matt Higgins son quienes pretenden dominar a los demás, al grado de llamarlos secuestradores y controladores, o withholders. Con ligeras diferencias entre ambos, la principal recomendación es mostrar confianza ante ellos, comunicar asertivamente y defender las capacidades propias y el reconocimiento de los logros personales.

