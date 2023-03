Era directora de una escuela en Florida y un hombre que se hizo pasar por Elon Musk casi la estafa por 100 mil dólares

escuchar

La directora de una escuela ubicada en el condado de Volusia, Florida, escribió un cheque de 100 mil de los fondos de la institución para un estafador de internet que se había hecho pasar por Elon Musk. No obstante, el hombre no pudo cobrar el documento financiero ya que que el gerente comercial de la escuela se enteró de todo y lo canceló. A pesar de que se evitó la estafa, las autoridades educativas señalaron que ya no podrían trabajar con la directora, por lo que tuvo que presentar su renuncia.

Jan McGee estuvo a cargo de la dirección del Burns Science and Technology desde que abrió sus puertas en 2011. Esta escuela cuenta con poco menos de 1000 estudiantes, tiene una clasificación A y una gran lista de espera, según informó el medio Wesh. Ante el descuido, la docente declaró que amaba a ese colegio “más que a cualquier otra cosa”, por lo que presentaría su renuncia si la administración lo creía pertinente.

Los funcionarios escolares explicaron que advirtieron a la exdirectora respecto al fraude Unsplash

En este modus operandi, el intento de estafa duró varios meses hasta que la ahora exdirectora emitió el cheque. La mujer estaba dispuesta a entregar el dinero al supuesto Elon Musk, a cambio de que el magnate hiciera una inversión en la escuela. A pesar de que varios administradores del Burns Science and Technology le habían advertido en varias ocasiones que todo era un fraude, ella no los escuchó.

Durante años, la directora había hablado con cualquiera que quisiera escuchar sobre la participación de Musk y su dinero en la institución. Al parecer, pensó que por fin había logrado que la escuchara. Después de este incidente, se disculpó con la junta y la comunidad. “Soy una mujer muy inteligente. Bien educada. Caí en una estafa”, dijo en declaraciones retomadas por el medio citado.

En una reunión previa a la renuncia de McGee, varios trabajadores de la escuela aseguraron que la exfuncionaria había creado un ambiente “tóxico” y se negaron a continuar bajo su dirección, factores que también contribuyeron a su renuncia.

Por su parte, los administradores expresaron su preocupación por el comportamiento de la docente y se comprometieron a buscar a un nuevo director. También planean contratar a un investigador externo para analizar este caso.

Estafas virtuales y cómo evitarlas

Según el sitio web del Gobierno de Estados Unidos, cada año millones de personas son víctimas de fraudes virtuales. Los delincuentes persuaden a los usuarios a enviarles dinero o bien, a proporcionarles información personal. Las autoridades han hecho un fuerte llamado a la población para protegerse de este delito y a levantar las denuncias.

Los ejemplos más comunes de los fraudes virtuales son:

El phishing o la suplantación de identidad: los estafadores utilizan correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos para robar la identidad de las víctimas. Asimismo, este método suele usarse para acceder a información personal, como números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, PIN de tarjetas de débito y contraseñas.

los estafadores utilizan correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos para robar la identidad de las víctimas. Asimismo, este método suele usarse para acceder a información personal, como números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, PIN de tarjetas de débito y contraseñas. Las violaciones de datos: esto ocurre cuando la información personal o financiera se piratea, filtra o se publica desde una ubicación segura por accidente. Esto puede ser utilizado para robar identidades o cometer fraude financiero.

esto ocurre cuando la información personal o financiera se piratea, filtra o se publica desde una ubicación segura por accidente. Esto puede ser utilizado para robar identidades o cometer fraude financiero. El malware: consiste en un software peligroso que los delincuentes diseñan para deshabilitar las computadoras y los sistemas informáticos.

consiste en un software peligroso que los delincuentes diseñan para deshabilitar las computadoras y los sistemas informáticos. Fraude de subastas por Internet: se relaciona con la tergiversación de productos de un sitio de subastas por Internet. Asimismo, puede ocurrir cuando un vendedor en línea no entrega la mercancía prometida a un comprador.

se relaciona con la tergiversación de productos de un sitio de subastas por Internet. Asimismo, puede ocurrir cuando un vendedor en línea no entrega la mercancía prometida a un comprador. Fraude con tarjetas de crédito: este delito ocurre cuando los estafadores obtienen de manera fraudulenta los números de tarjetas de crédito o débito para obtener dinero o hacer compras.

El fraude virtual afecta a millones de personas alrededor del mundo Unsplash

Las autoridades estadounidenses recomiendan lo siguiente para evitar ser víctimas de estafas:

Aprender a detectar el fraude en Internet a través de señales de advertencia , como la suplantación de identidad, violaciones de datos y malware.

, como la suplantación de identidad, violaciones de datos y malware. Conocer al comprador o vendedor.

Actualizar el software antivirus y los programas antispyware. La mayoría de los tipos de software antivirus se pueden configurar para realizar actualizaciones automáticas.

