Sin el príncipe Guillermo y junto a Carlos III, Kate Middleton visitó Harvard con un sofisticado vestido de US$1000

escuchar

En medio de fanáticos de la realeza que se congregaron para recibirlos, tanto el príncipe Guillermo como Kate Middleton continúan con su agenda en Estados Unidos, que comenzó desde el pasado miércoles. Hoy, los príncipes de Gales se separaron para cubrir sus citas. Kate, quien siempre se ha mostrado interesada por las campañas enfocadas en el cuidado de los niños visitó el Center on the Developing Child en la Universidad de Harvard, en donde una vez más dio cátedra de estilo.

Este 2 de diciembre es el día más fuerte en la agenda de los miembros de la realeza. Por su parte, el príncipe Guillermo acudió a la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, donde más tarde se reunió con el presidente Joe Biden.

El presidente Joe Biden y el príncipe Guillermo se reúnen en Estados Unidos Captura de pantalla: Fox News

La princesa de Gales no ha dejado de ser fiel a su estilo en este viaje por Estados Unidos. Llegó a su cita con un elegante vestido entallado en tonos azules, con manga larga y un cinturón a juego que combinó con un bolso de color azul y zapatos de una tonalidad más oscura. Además, sus tradicionales ondas en el cabello lucieron en su lugar durante todo momento.

Un detalle que llamó la atención es el patrón de estampando elegido, además de que se mantuvo entre las tonalidades azul y negro. De acuerdo con la revista Hola!, el vestido es diseño de Emilia Wickstead y originalmente no tenía mangas. Es así que esta versión seguramente fue personalizada para ella. En la página aparece sin mangas y agotado.

El vestido que aparece en la página de Emilia Wickstead está agotado emiliawickstead

El precio es de poco más de 1000 dólares estadounidenses. En su descripción se especifica como “un vestido versátil que pasa sin esfuerzo de la oficina a un evento con el mínimo esfuerzo. Este vestido lápiz sin mangas, confeccionado en georgette texturizado de calidad ligera, presenta un estampado de pata de gallo que acentúa el ajuste de la prenda”.

Kate Middleton, Princesa de Gales de Gran Bretaña, visita la Universidad de Harvard el 2 de diciembre de 2022 en Cambridge, Mass. Paul Edwards-Pool - Getty Images North America

Middleton usó pocas joyas, únicamente optó por aros de oro de Live Thurlwell, su anillo de compromiso y sus zapatos de Gianvito Rossi.

El detalle que compartió la princesa de Gales con Carlos III

Con una imagen que parecía cercana, Kate no dejó de sonreír y saludó a los que se congregaron en la calle para recibirla. Varios ciudadanos acudieron a la universidad para darle una cálida bienvenida e incluso le revelaron que esa no era su primera parada, sino que habían estado tratando de encontrarla en otras partes de su visita en Estados Unidos.

Tras su llegada en un vehículo todoterreno y ecológico, en el interior pudo recorrer las instalaciones y hablar con los investigadores sobre cómo se puede aprovechar la ciencia para dibujar un mejor futuro para los niños. Además, dejó su mensaje en el libro de firmas. Carlos III también estampó la suya en 1986, de acuerdo con Express.

Los príncipes de Gales hicieron una importante visita a Estados Unidos @princeandprincessofwales princeandprincessofwales

En una publicación de Instagram, la cuenta oficinal de la pareja destacó su visita: “Es muy importante ver cómo la colaboración internacional con el Centro para la Primera Infancia está facilitando el intercambio de las mejores prácticas en los primeros años a través del Atlántico”, decía una parte de la descripción.

El verdadero objetivo de William y Kate en Estados Unidos

William y Cate premiarán a los mejores proyectos @earthshotprize

Esta noche, los príncipes volverán a reunirse para protagonizar la escena final del viaje. Juntos acudirán a la entrega de los Earthshot Prize en el MGM Music Hall en Fenway. Se trata de una iniciativa encabezada por el príncipe Guillermo, en un esfuerzo por ayudar a financiar proyectos a favor del planeta.

Allí se anunciarán los cinco ganadores del grupo de finalistas. Cada uno obtendrá un millón de dólares para acelerar los objetivos de su proyecto. Se espera una exclusiva concurrencia, dado que el año pasado se contó con invitados como Emma Watsom y con las actuaciones de Coldplay y Ed Sheeran.

LA NACION