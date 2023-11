escuchar

Hace más de tres años, una pareja originaria de Cuba llegó a Estados Unidos con la esperanza de construir un futuro más prometedor. Sin embargo, su camino tuvo algunas complicaciones debido a la falta de documentos y la burocracia migratoria. Ahora, con una bebé de tres meses, la familia corre el riesgo de ser separada por la amenaza de una deportación.

Aunque Yoan Enríquez fue detenido por no contar con la documentación para permanecer en el país, después fue puesto en libertad con un formulario I-220B, un documento que se conoce como Aviso de Comparecencia (Notice to Appear) y lo compromete a comparecer ante las autoridades migratorias al menos una vez al año, mientras se resuelve su situación.

Contar con el I-220B podría ser una vía para lograr la regularización y la estabilidad. Sin embargo, Melissa Vera, su esposa, habló con Telemundo y relató que no pueden entender la batalla legal a la que se enfrentan: “Todo ese proceso fue en inglés, él no entendía muchas cosas y eso fue lo que pasó”.

El pasado 13 de noviembre, la vida de la familia Enríquez se volvió una pesadilla cuando fueron citados a una nueva reunión y Yoan no salió de las oficinas de migración. “Fuimos juntos y de pronto, no sale, hasta que me hace una llamada y me dice que está detenido”, rememoró Melisa, entre lágrimas.

El destino del joven cubano en EE.UU. es incierto, pero la posibilidad de que sea deportado a la isla es latente. En los últimos días, fue trasladado de Tampa a Broward, en Miami, donde las autoridades tendrán que tomar una decisión en cualquier momento. “Yo tengo mucho miedo por su integridad física”, dijo la esposa, en relación con la posibilidad de que sea llevado a Cuba porque antes se declaró como opositor del gobierno.

Las posibilidades en el caso del joven cubano

Al darse a conocer la batalla legal por permanecer en EE.UU., el abogado de inmigración, Miguel Inda Romero, se sumó a la defensa del caso. En entrevista para el canal de noticias, anticipó que apelarán a razones humanitarias para que las autoridades fallen a favor de dejar que se quede en el país.

Mientras tanto, Melissa Vera se aferra a la esperanza de reencontrarse con su marido y publicó algunos videos en su cuenta de TikTok, donde se aprecian imágenes de su familia y pide cualquier tipo de apoyo. En la secuencia, se observa una fotografía tomada en el centro de detención, donde su esposo mira a su pequeña hija a través de un cristal.

¿Qué es el I-220B?

El llamado Aviso de Comparecencia o I-220B es un documento emitido por las autoridades migratorias de EE.UU., mismo que se utiliza para notificar a un individuo que se encuentra en proceso irregular y podría ser deportado del país.

Cuando una persona, como en el caso de Enríquez, llega a ese país y enfrenta complicaciones en su proceso migratorio, puede recibir este aviso que lo obliga a presentarse periódicamente ante las autoridades migratorias y abordar su situación legal.

No obstante, en algunos casos, la comparecencia puede llevar a consecuencias más serias, como la detención y, en última instancia, la deportación. “Les pido a todas las personas que tengan un I-220B, que tengan una citación, que busquen un abogado, que busquen asesoría legal, que no se presenten solos”, recomendó Melissa en otra de sus publicaciones en redes sociales.