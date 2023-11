escuchar

En septiembre pasado, muchos cubanos se sintieron decepcionados cuando se dio a conocer la decisión de una Junta de Apelaciones de Inmigración de EE.UU., que indicó que el I-220A, que es un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., conocido como “orden de libertad bajo palabra” (Order of Released on Recognizance), no era considerado como una libertad condicional humanitaria. Es decir, quienes lo recibieron no podrían solicitar una green card en el futuro. Sin embargo, hoy el panorama es otro, dado que algunos migrantes cubanos están recibiendo sorpresas por correo que podrían llevarlos a su ciudadanía.

Estos cubanos llegaron a EE.UU. al cruzar la frontera con México, donde recibieron el documento I-220A. Entre la incertidumbre con el fallo de la junta, varias personas comenzaron a reportar que habían encontrado en sus correos paroles que nunca solicitaron, lo que significa que pueden solicitar su green card bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Aun con las buenas noticias, este cambio y la falta de avisos del gobierno estadounidense sobre las razones del envío pone en jaque a los expertos en inmigración y genera confusión entre las comunidades de migrantes. Al respecto, Claudia Cañizares, una abogada en Miami con siete clientes que recibieron el parole, declaró al Miami Herald: “Es muy frustrante decirle a tu cliente que no sabes por qué las autoridades le están dando un beneficio a unas personas y a otras no”.

Diferentes cubanos recibieron un parole que jamás solicitaron Kerwin Elias / Unsplash

A ella se suman diferentes especialistas, quienes han intentado encontrar cuáles son los factores comunes en estos casos. El abogado de inmigración Miguel Inda Romero precisó para Telemundo 51 los denominadores que vio en sus clientes que lograron el parole son personas que se sometieron a una entrevista de miedo creíble y que fueron aprobadas. Otros defienden que también son migrantes cubanos que tenían solicitudes de residencia pendientes en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El grave peligro con los paroles

Si bien no hay información sobre los criterios que toma el gobierno estadounidense, el ICE puede apelar a la discreción para otorgar los paroles. No obstante, los expertos temen que la laguna de datos oficiales ocasione que cubanos interesados en este proceso terminen estafados. A través de sus diferentes canales de información, el Uscis y otras agencias de inmigración de EE.UU. han alertado sobre el riesgo de caer en las manos de personas poco éticas, en un tipo de estafa conocida como “fraude notario”, cuando estos cobran a los inmigrantes por asesoría que no tienen la facultad de dar.

En declaraciones para el Herald, otros abogados coincidieron en que podría haber otra explicación para los paroles sorpresas y que tal vez las autoridades de inmigración hacen un intento por arreglar el papeleo incorrecto que asignaron en la frontera sur, para evitar futuros litigios.

Los cubanos se sorprendieron al recibir un parole por correo Freepik

Diferencias entre el parole y el formulario I-220A

La Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en Estados Unidos en 1966, durante la Guerra Fría. Desde entonces ha funcionado como un instrumento para los ciudadanos de ese país que huyen del régimen comunista, ofreciéndoles un camino rápido para solicitar la residencia permanente después de acumular al menos un año y un día de estancia.

Con un formulario I-220A, los migrantes cubanos pueden ingresar solicitudes de asilo y obtener permisos de trabajo, pero sin certidumbre sobre su futuro, dado que no es una vía a la green card o a la ciudadanía.