"Es cuestión de mejorar", dice Rodri tras el 0-0 entre España y Cabo Verde

El centrocampista Rodri pidió tranquilidad tras el decepcionante empate 0-0 de España ante la debutante Cabo Verde en el inicio del Grupo H del Mundial 2026

"No ha podido ser. Sabíamos que era un partido de paciencia. Muy rápido se han medido atrás y es difícil contra un equipo tan físico y replegado", dijo el mediocampista del Manchester City tras el partido en Atlanta.

"No la hemos podido meter", agregó el Balón de Oro de 2024.

"Lo positivo es que no han creado nada (...). Lo hemos intentado, hemos tenido fluidez, es cuestión de ajustar y mejorar en el acierto" de cara al gol, remató el jugador de 29 años.

España dominó, pero no fue capaz de mover el marcador.

La primera fecha de la llave se completará este lunes (22.00 GMT) cuando se enfrenten Uruguay y Arabia Saudita en Miami.

Erc