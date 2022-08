Vive en Miami y comparte consejos para los turistas: “No busques alojamiento ahí”

Franco Rosella es un argentino que vive en Miami y se dedica a crear contenido basado en su experiencia en esa ciudad de Estados Unidos, a través de su cuenta de TikTok, @franquitorosella.

Regularmente comparte con sus seguidores los precios de algunos productos latinos en los supermercados o incluso las calles más visitadas por los argentinos, pero en esta ocasión dio cinco consejos para todas las personas cuyo deseo sea acudir de vacaciones a Miami. Desde lugares en donde alojarse, los sitios turísticos más recomendados y hasta cómo economizar en la estadía. A continuación, esos valiosos tips.

1. No buscar hospedaje en South Beach

Según Franquito, en este barrio de Miami Beach “están prácticamente estafando con los precios”. Él consideró que es una zona muy cara y que se puede encontrar un punto cómodo un poco más hacia el norte, si es que el viajero quiere quedarse en un sitio con playa. “Yo te recomiendo que busques un poquito más al norte si querés estar en la playa o para el lado de downtown, la diferencia es abismal, no te dejes estafar”, explicó el tiktoker.

2. Utilizar el transporte público

En cuanto a la manera de movilizarse en este sitio de Florida, el usuario de TikTok recomendó utilizar el transporte público e incluso investigar acerca de los distintos transportes que son gratuitos. Consideró que al usar Uber podría gastarse una cantidad muy elevada.

Un tiktoker argentino que vive en Miami recomendó qué hacer al visitar la ciudad

“No te gastes una fortuna en Uber, ahorras muchísima plata usando el transporte público y es supereficiente por más que te digan que no. Los que te dicen que no es porque viven acá (en Miami) y no necesitan de otra forma, pero con el transporte público te va a alcanzar y te va a sobrar. Y ojo, un tip adicional: averiguá porque tenés un montón de transportes gratis”, comentó.

3. Cocinar en casa

Por otro lado, recomendó hacer un tipo de despensa en el súper para no gastar en comida de los establecimientos, ya que sería mucho más barato comer dentro del lugar de alojamiento para evitar comprar comida a altos precios. “Este es muy importante si venís medio gasolero, no seas salame, tomate un tiempo y andá a hacer las compras al Walmart. Vas a ahorrar muchísima plata comprando en el Walmart para cocinar en tu casa”.

4. Tomar en cuenta la propina

Franquito detalló que el sueldo de los meseros suele ser muy bajo, por lo que es casi indispensable dejarles una buena propina (entre 10 y 20% del consumo) para agradecer el servicio brindado. Así que recomendó tomar en cuenta eso al momento de acudir a un restaurante a comer.

“Si hablamos de salir a comer, más allá de que la propina ya viene incluida en el ticket, acordate que esa es la que se reparte y que el sueldo de los mozos depende de tu propina porque los salarios son superbajos porque, justamente, se complementa con la propina así que... Dejá propina”.

El tiktoker Franquito Rosella dio sus mejores recomendaciones para todos los turistas que visiten Miami https://www.tiktok.com/@franquitorosella

5. Visitar otros lugares y no solo la playa

El tiktoker dijo que Miami es un sitio muy versátil y con diferentes opciones para vacacionar: “Miami no es solo playa, no te olvides de pasar y visitar Brickell, Wynwood con sus murales y hasta el Design Distrit que son hermosos y llenos de arte que tenés que conocer”, finalizó.