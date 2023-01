El truco de una mujer para sentirse más segura en los taxis que impactó a todos

escuchar

La inseguridad no es exclusiva de un sector, pero suele afectar en especial a la población femenina. Ante esta problemática, una joven ofreció un truco para que las mujeres se sientan más seguras al momento de tomar un taxi.

La usuaria @brennalina revolucionó las redes sociales con su singular consejo: ”Desde que una chica en TikTok dijo que deja cabellos y huellas en todos sus [viajes en] Uber”, inicia el video, donde agrega después que puso en práctica este tip. El clip, posteado hace un par de meses, ya está por llegar a las 28 millones de reproducciones.

Titulada como “Me encanta ser mujer”, la influencer aseguró que suele tomar esta medida preventiva cada vez que sube a un auto de alquiler.

Una mujer compartió un tip de seguridad que sorprendió a todos

El clip empieza cuando Brenna deja algunos de sus cabellos en el suelo del vehículo. También se toma el tiempo para colocar sus huellas dactilares en la ventana. La joven no tuvo que ofrecer mayores explicaciones para que los usuarios, sobre todo las mujeres, entendieran que se trataba de un consejo de seguridad en caso de estar en una situación de peligro.

Tras su gran alcance, en la sección de comentarios se pueden leer mensajes en diferentes idiomas, no solo en inglés o español, como es usual. Además, en muchos de ellos se hicieron precisiones sobre el tip que ofreció la tiktoker para aumentar su efectividad.

“No pongas las huellas de los dedos una sobre otra; ponlas por separado”; “La próxima vez, hazlo en el apartado del asiento”; escribieron los usuarios, con la intención de sumar sus propias experiencias.

Experiencias de terror

El video sirvió para que algunas personas compartieran sus anécdotas o sus propias consideraciones sobre viajar en taxis: “Intenta siempre mirar directamente a una cámara de seguridad y mostrar toda tu cara”; “Me siento justo detrás del conductor. Puede que insistan en que me mueva y es incómodo decir que no, pero no me muevo”, comentaron.

Otras mencionaron que incluso con todos los tips preventivos aún se sienten inseguras en sus países, e incluso desconfían de las autoridades. “En El Salvador, aunque deje mi sangre, no saben cómo hacer para identificarla”; “Guardo el consejo, pero vivo en un país del tercer mundo, donde no hacen lo [que se ve en] CSI”, comentó alguien, en referencia a la serie de TV, donde los oficiales resuelven crímenes todos los días.

Cifras de la violencia contra la mujer, según la ONU

Según análisis de la ONU, se estima que más de 640 millones de mujeres de tan solo 15 años han sido objeto de violencia por parte de su pareja. Asimismo, una de cada cuatro adolescentes de entre 15 a 19 años experimentaron violencia física y sexual dentro de la relación.

Desde que vio a alguien más hacer esto, ahora Brenna lo replica cada vez que se sube a un Uber

El organismo alertó que, aunque esta es una problemática a nivel mundial, la realidad es que incide notablemente más en las naciones de bajos recursos. “El 37% de las mujeres de entre 15 y 49 años que viven en países clasificados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible como “menos desarrollados” han sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de su pareja”.

LA NACION