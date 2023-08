Es de Iowa, ganó 100 mil dólares en la lotería, pero un problema con el banco casi la lleva a perderlo todo

escuchar

Una mujer de 33 años y madre de seis hijos se sintió afortunada tras comprar un boleto del juego de lotería Super 20′s, en una tienda local de Iowa. La suerte estuvo de su lado y logró multiplicar sus ganancias. Con los 20 dólares que invirtió, obtuvo US$100 mil. No obstante, cuando quiso cobrarlos, luchó para que el banco aceptara el cheque.

Verónica Cruz, una residente de Des Moines, compró su boleto en una tienda Casey. Según compartió la Lotería de Iowa en un comunicado, Cruz es trabajadora de un restaurante y se llevó una gran sorpresa al descubrir que había ganado en el rasca y gana. Después de su turno de noche, compró la tarjeta y la revisó hasta llegar a su casa. Desde el principio se sintió feliz, porque creyó que había ganado US$100, una emoción que se potenció al percatarse de que eran US$100 mil.

La mujer jugó el rasca y gana "Super20's" y multiplicó su inversión a US$100 mil IA Lottery

Así, con el ticket, Cruz despertó a toda su familia para celebrarlo: “Fue un subidón de adrenalina. Llamé a todos los que pensé que contestarían al teléfono a las 3.30 de la mañana y al día siguiente lo celebré con todos los demás”, reconoció.

Mientras le daba la noticia a su madre, la mujer no lo podía creer y le preguntaba si estaba segura de que los números estaban bien, según declaró Cruz a las autoridades de la lotería. Al reclamar su premio, dijo que ella y su prometido todavía no sabían qué harían con el dinero. No obstante, estaba convencida de que mejoraría su situación: “En nuestra familia no pasan cosas así, así que es estupendo: Sé que esto va a ser algo para mejorar nuestra vida y sentirnos libres para hacer cosas que antes no podíamos hacer”.

Las tarjetas rasca y gana son un popular juego de suerte en Estados Unidos Cash Cody / YouTube

No pudo cobrar el premio de la lotería

Esa emoción y declaraciones se difuminaron unos días después. El 6 de marzo pasado, acusó que la sucursal de Chase Bank, de donde es cliente, le congeló su cuenta, canceló su tarjeta de débito y arruinó su felicidad de ganar en el juego de azar. De acuerdo con Des Moines Register, la institución también retuvo su cheque de la Lotería de Iowa, emitido por Wells Fargo, luego de que intentó depositar sus ganancias.

Antes, al momento en el que Cruz reclamó su recompensa, los representantes de la lotería habían compartido la buena noticia en sus redes sociales. Incluso añadieron una foto de ella mientras posaba con un cheque representativo que evidenciaba la cantidad total. A pesar de este alcance, el banco le envió un mensaje en el que le advertía que podría cerrar su cuenta para protegerla de posibles fraudes.

La mujer expuso su caso en el medio citado, donde aseguró que planeaba retirar el dinero y abrir otra cuenta. Incluso acusó a los empleados de la sucursal de discriminación. Al respecto, Mary Neubauer, portavoz de la Lotería de Iowa, señaló que las retenciones con cheques tan grandes como este son normales hasta que se logra la verificación. Sin embargo, nunca había visto un caso como el que describió Cruz. Después de la odisea, la ganadora logró cobrar su recompensa y disfrutar del pozo.

LA NACION