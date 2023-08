Dwayne Wade y Gabrielle Union se van de Florida con resignación: “Nuestra hija no está segura acá”

escuchar

Dwyane Wade y Gabrielle Union decidieron escapar de las nuevas leyes conservadoras implementadas en Florida por el gobernador Ron DeSantis y anunciaron que se mudarán a California. El deportista y la actriz informaron que, a pesar de que el Estado del Sol fue su primera opción para establecerse, ahora lo consideran como un lugar poco seguro y funcional para el crecimiento de sus dos hijas. Una de ellas es transgénero, por lo que trataron de encontrar un sitio en el que sintiera la libertad de ser “ella misma”.

Wade, de 41 años, le dijo a People que la decisión se tomó en conjunto y con un objetivo en común: “Hay muchas razones por las que decidimos que California era lo mejor para nuestra familia y encontrar una comunidad para Zaya fue una gran parte de eso”. Zaya tiene 16 años y nació como fruto de la relación entre el exjugador de Miami Heat y Siohvaughn Funches-Wade.

Dwayne Wade y Gabrielle Union tienen dos hijas, la mayor nació de un exmatrimonio del deportista @gabunion/Instagram

En 2020 hizo su transición y tanto Dwyane como Union comenzaron a llamarla Zaya. Su madre Siohvaughn en un principio no estaba de acuerdo. Sin embargo, dado que no mantienen una buena relación, ese no fue un impedimento para que la adolescente iniciara el trámite legal para cambiarse de nombre. A finales de febrero de 2023, un juez de Los Ángeles aprobó su nueva identidad. Ahora se llama Zaya Malachi Airamis Wade.

En ese sentido, los esposos consideraron que con su nuevo cambio de vida era mejor empezar una mudanza. “Sentimos que California era un lugar que le permitiría florecer y crecer. Ahora estará en el tercer año de High School y ha podido ser aceptada y convertirse en ella aquí”, declaró Wade.

A pesar de que Zaya no es hija biológica de Union, la actriz de 50 años la trata como tal y vela por su bienestar, confirmó para el medio citado: “Cuando tienes el tipo de retórica que se propugna en Florida y se adopta como ley, esa no es una opción si mi hija no está segura allí”. Por otro lado, admitió que la oportunidad que ellos tienen de mudarse no es la misma para muchos floridenses. Por eso, tanto ella como Wade buscarán un plan de acción para ayudar a quienes lo necesiten.

“Tenemos familiares y amigos que no tienen el privilegio de mudarse. Entonces, vamos a luchar hasta quedarnos sin aliento para proteger a todos los niños que están oprimidos. Esa es nuestra responsabilidad como personas con grandes plataformas y como personas en las que la gente confía, y ellos confían en nosotros porque decimos lo difícil”, declaró.

Zaya, la hija de Dwayne Wade y Gabrielle Union @zayawade/Instagram

¿Cuáles son las leyes contra la comunidad LGBT+ en Florida?

Hay diferentes proyectos, entre los que destacan dos recientes:

“No digas gay”

La Ley HB 1557, nombrada por los críticos como “no digas gay”, prohíbe que los maestros hablen sobre temas de identidad de género en todos los niveles académicos, desde el jardín de infantes hasta el último grado de secundaria. También limita el uso de los baños al obligar a los menores a usar el que corresponde con su sexo biológico, aun si tienen una identidad transgénero. Tampoco se permite utilizar el lenguaje inclusivo dentro de las escuelas o bibliotecas de los profesores.

Prohibición de espectáculos de drag queens

Entre las medidas también hay un paquete legislativo con algunas restricciones respecto al cambio de género y los espectáculos de drag queens: ningún padre deberá ayudar a sus hijos a reafirmar su sexo. Las personas transgénero también deberán utilizar los baños correspondientes a su género biológico. Asimismo, los establecimientos en donde haya shows drags no deberán permitir el ingreso de niños o menores de edad.

LA NACION