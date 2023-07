Comió en el restaurante de Bad Bunny en Miami, contó cuánto le costó y espantó a todos: “Las cosas como son”

escuchar

Una mujer española fue con su esposo estadounidense a Gekkō, el restaurante de Bad Bunny ubicado en Miami. Después de su visita, compartió su experiencia en redes sociales, incluidos los precios de lo que comió y tomó. Su clip causó furor entre la comunidad virtual, ya que muchos consideraron que era bastante caro. La tiktoker le dio una calificación de 8,5 sobre diez.

En un video de TikTok, la usuaria @noemihopper califica la comida y el ambiente del lugar. “Vamos a probar el restaurante de Bad Bunny que literalmente está en nuestro barrio”, relata. Lo primero que muestra es la carta, en donde se ven costos variables desde los 90 hasta los 300 dólares. “Estaba como un poco carito. Las cosas como son”, admite. También cuenta que en gran parte de la estadía escucharon de fondo la música del puertorriqueño.

Luego, en el mismo clip, detalla uno a uno los platos que van a pedir: para empezar, una copa de vino, cuyo precio es de US$34. Cuando les llevan la primera entrega, que era comida asiática llamada hamachi, la mujer lo prueba y da fe de que vale la pena pagar US$34. Más tarde les llevan los nigiri de salmón, por US$17, y un wagyu, por US$35.

Una tiktoker contó cuánto le costó comer en el restaurante de Bad Bunny en Miami

La pareja no se quedó con las ganas de probar la especialidad de la casa, que son los cortes de carne, así que ambos pidieron uno, además de un plato de berenjenas cocidas por US$16. Al final, se ve en las imágenes que quedan encantados con la comida: “Collin (nombre de su novio) es aficionado de esto y si dice que está riquísima, es que es así. Yo me pedí un filet mignon bien llenito de ajo y la verdad que está delicioso”.

Una vez que salieron del restaurante de Brickell, dieron su veredicto: él le puso un nueve de calificación y ella un 8,5. Sus motivos estuvieron relacionados con el ambiente que se vivió dentro del local gastronómico: “Era demasiado temprano. No había mucha gente ahí. Habría sido un diez si hubiésemos llegado a la hora buena”. No obstante, recomendó el lugar, ya que consideró que valía la pena. En total, ellos gastaron US$340.

Comer en el restaurante de Bad Bunny, un gusto “muy caro”

La grabación acumula hasta el momento 2,3 millones de reproducciones, dado que a mucha gente le generó curiosidad saber cómo es vivir la experiencia de Gekkō. En los comentarios, los usuarios opinaron que incluso aunque la calidad de la comida fuera exquisita, no gastarían tal cantidad de dinero en una cena.

La tiktoker aseguró que el restaurante de Bad Bunny es de muy buena calidad @noemihopper/TikTok

Por otro lado, algunos usuarios dijeron que en Miami había otros establecimientos más baratos: “Aquí en España comes por la mitad y encima tenemos mucha mejor música sin duda”; “Sería mi sueldo de un mes en una cena de una noche”; “Para los que no viven en EE.UU., les cuento que a esos precios hay que sumarle las tasas y la propina que es de un 30% para arriba”; “Muy caro, no vale la pena, hay muchos lugares para probar en Miami”, escribieron en las reacciones.

