Es de Rusia y reveló por qué le resulta difícil encontrar un novio mexicano: “Es todo un desafío”

En Ciudad de México vive una joven rusa que ha utilizado su voz en las redes sociales para abordar un tema que, según ella, preocupa a muchas mujeres: la dificultad de encontrar novio en el país latinoamericano.

A través de su cuenta de Tiktok, la joven, que se identifica como Xenia Reina MX, contó a sus fanáticos las experiencias que tuvo con distintos hombres desde que emigró de Rusia. En su testimonio, aclaró que esta no solo es una percepción de las extranjeras, sino que las propias mexicanas lo sienten igual.

La influencer respondió a un usuario que le preguntó si se encontraba en pareja. Fue a partir de esto que decidió compartir su experiencia: “Encontrar un novio en Latinoamérica, donde resido, es todo un desafío y aún más para una mujer rusa. Siento que, al menos en México, la mayoría de los hombres no tienen intenciones serias”, aseguró.

La mujer explicó que existe una barrera cultural. Según ella, quienes nacieron en Rusia se enamoran con más facilidad, mientras que los hombres de México no profundizan los vínculos. “Por eso, a veces nosotras, las rusas, y los mexicanos nos cuesta encontrar un idioma común en el amor”, explicó.

Sin embargo, la influencer señaló que esta sensación no es exclusiva de las mujeres extranjeras, sino que también recibió quejas al respecto por parte de las mujeres que vivieron toda su vida allí. “Este problema no solo nos afecta a nosotras. Muchas mexicanas me han contado sobre situaciones similares, donde desean relaciones serias, pero los hombres solo les envían fotos inapropiadas por WhatsApp”, reveló la joven.

Xenia es rusa, vive en México y explica por qué para ella es tan difícil conseguir novio Instagram Xenia.reina

A pesar de las dificultades, la joven rusa se aferra a la esperanza y a la posibilidad de que sus experiencias queden en el pasado. “Ojalá no sea una tendencia general, sino experiencias individuales. Pero es muy triste, chicos. Creo que necesito algunas recomendaciones. ¿Hay países latinoamericanos dónde esto no sea así?”, dijo. Rápidamente, su video se volvió viral y se llenó de mensajes que avivaron el debate.

“Tan bella mujer, no puedo creerlo. Quizás los hombres se sienten inseguros de cumplir con las expectativas de vida que tienes. Te deseo suerte en el amor”, escribió una usuaria. “Sí, tenemos hombres que buscan algo serio y duradero. Desafortunadamente en el presente hay menos mujeres que buscan eso”, agregó otra persona. Otros hombres de Perú, Chile y Guatemala se hicieron presentes en la sección de comentarios y la invitaron a conocer sus respectivos países, con la promesa de que allí no pasa eso.

El video de Xenia se volvió viral en las redes sociales y obtuvo miles de comentarios Instagram Xenia.reina

Cuántos ciudadanos rusos hay en México

Según las estimaciones publicadas por el gobierno de México, en 2020 se registraron 1280 migrantes desde Rusia. De ese total, se estima que un 44,2% son mujeres, mientras que el 55,8% restante son hombres. Los lugares más elegidos para vivir por estas personas fueron Quintana Roo que alberga a unas 918 personas, el estado de México con 153 residentes y en tercer lugar se encuentra Sonora con 71.

Cada vez son más los extranjeros que eligen México para vivir. Este país ofrece una gran diversidad climática y geográfica que atrae a personas de todo el mundo. A su vez, posee una riqueza cultural que va desde su vibrante escena artística y musical hasta su rica historia y tradición.

