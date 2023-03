Es desarrollador en Miami, planeaba proponerle matrimonio a su novia pero un oficial de inmigración lo arruinó todo

escuchar

Un desarrollador inmobiliario de Miami tenía todo planeado para una extravagante pedido de mano para su novia, una modelo moldava de 25 años. Se habían conocido el año pasado en Rumania y para dar ese gran paso habían viajado a Las Bahamas, donde se unirían otros amigos y familiares para una fiesta en un yate. Sin embargo, los planes no pudieron salir peor: una funcionaria de inmigración asumió que la joven y su hermana, de 36 años, eran trabajadoras sexuales.

Hal “Nuby” Sears, un desarrollador de Miami de 64 años, quería formalizar su relación con su novia, Darina Pînzaru, quien es modelo y creadora de contenido. Por eso, anticipó un viaje de nueve días en su yate, que comenzaría en San Valentín. Lo que no tenía en cuenta es que no les permitirían la entrada a las dos mujeres en el aeropuerto internacional Lynden Pindling, de Nassau. Según declaró el empresario a New York Post, la oficial tomó una postura contundente y les dijo: “Sé por qué están aquí”.

El desarrollador inmobiliario quería comprometerse en Miami pero todo salió mal apenas llegó a destino @nubysears

El viaje contemplaba a otros diez invitados, una salida por las Bahamas y visitas a otras islas. Tanto Darina como su hermana, Ina, habían desembarcado procedentes de Londres. Las dos mujeres son oriundas de Moldavia, pero también tienen la nacionalidad rumana. Para comprobar su estadía, según alegó Sears, tenían lo necesario, como los itinerarios, reservas y vuelos confirmados.

De acuerdo con el relato del hombre, ese día él llegó al aeropuerto para esperarlas, mientras tenía la ilusión del compromiso. No obstante, la pareja fue enviada a la oficina de inmigración del aeropuerto, donde las interrogaron sobre su estadía. Darina calificó que les dieron un trato de “delincuentes” y que incluso amenazaron con meterlas a la cárcel.

Darina Pînzaru y Hal ‘Nuby’ Sears tuvieron que cancelar sus planes Facebook

Las mujeres lograron mensajear al empresario, quien pidió ayuda desde el resort Four Seasons’ Ocean Club, donde se había alojado. Después de ese aviso, los funcionarios confiscaron los teléfonos de ambas y las hicieron esperar por horas. Según su testimonio al medio citado, incluso les tomaron sus huellas dactilares. “‘¿Tienen medios económicos para quedarse en Bahamas?’”, recordó Ina sobre el interrogatorio.

Ni la fastuosa fiesta las salvó de la decisión final. Al parecer, la oficial consultó con su supervisora. “Salió, nos echó un vistazo y dijo: ‘No van a entrar’. Nada más”, contó Ina. La mujer compartió que los funcionarios no les explicaron los motivos. “Mientras estábamos sentados afuera, la jefa de inmigración salió y dijo: ‘Sí, conozco su cultura, sé por qué están aquí’”, recordó. “No los queremos y jamás podrán poner un pie en tierra bahameña”.

Desde su perspectiva, solo puede haber una razón. “Mi sensación es que ella pensaba que éramos de Europa del Este y que habíamos llegado allí como trabajadoras sexuales”, aseguró: “Dijeron que nos iban a enviar en un vuelo de vuelta a Londres y nada más”.

Posteriormente, Sears presentó una queja ante la embajada de las Bahamas en Londres, que hasta el momento no les ha dado respuestas. Ambas mujeres hacen trabajos muy distintos. La mayor confecciona vestidos de novia y la menor es modelo e influencer.

Por su parte, el empresario remarcó que aunque no logró su plan de compromiso, planea reinventarse y hacer su propuesta en Ámsterdam. Aun así, quiere que el gobierno de Bahamas se disculpe con ambas mujeres.

