El empresario estadounidense Steve Kirsch le ofreció 100 mil dólares a una mujer para sacarse el barbijo y fue repudiado

escuchar

El magnate de la tecnología Steve Kirsch le ofreció 100 mil dólares a una pasajera de primera clase por sacarse el barbijo durante un vuelo de Delta Airlines. El estadounidense contó los detalles en su perfil de Twitter, donde no solo se jactó de su acción, sino que además fue repudiado por varios usuarios.

En la publicación, Kirsch compartió la oferta que le había hecho a la pasajera. Según su relato, se dio cuenta de que llevaba barbijo, así que decidió comenzar ofreciéndole 100 dólares. Como ella lo rechazó, subió la apuesta.

El millonario dio los detalles de su oferta a través de un hilo de Twitter @stkirsch

“Estoy a bordo de un vuelo de Delta. La persona sentada a mi lado, en primera clase, rechazó 100.000 dólares por quitarse la mascarilla durante todo el vuelo. No es broma. Esto fue después de que le expliqué que no funcionan. Ella trabaja para una empresa farmacéutica”, tuiteó, y acompañó su publicación con una selfie, en la que sonríe frente a la cámara. Sin revelar a qué destino viajaba, se dijo desconcertado, dado que la pasajera se había quitado el barbijo para comer. “Quizá la próxima vez me siente al lado de alguien que tenga una cuenta en el Silicon Valley Bank”, señaló irónicamente, en referencia al reciente colapso de la entidad financiera.

Repudiado en redes sociales

El ofrecimiento del empresario, cuya fortuna se estima en 230 millones de dólares, no le cayó bien a los usuarios de redes sociales. “Esto es espeluznante, lo entiendes ¿verdad? Cada palabra. Desde el pedido a la expresión, al hecho de que decidieras tuitearlo”, escribió una persona. Otra fue contundente: “Eres el tipo de persona que todo el mundo espera evitar en un avión”.

Un usuario dijo que Delta debería reembolsarle el costo del boleto a la mujer, después de que un “arrogante nocivo arruinara su vuelo”. En contraste, hubo otros que aseguraron que habrían aceptado. “Ojalá estuviera sentado a tu lado, ahora tendría unos 100.000 dólares más y podría haber comprado por fin la casa de los sueños de mi hija”, agregó un seguidor.

El empresario de 67 años es popular por su postura sobre el Covid y por ser un escéptico de las vacunas. Durante los puntos más álgidos de la pandemia, fue acusado de difundir desinformación. En 2020, invirtió un millón de dólares para investigar tratamientos contra el Covid, según el MIT Technology Review. No obstante, luego se volvió un crítico de las vacunas. Ahora, suele compartir artículos en los que rechaza a quienes usan barbijos después de que se suprimió su obligatoriedad en Estados Unidos. En su cuenta de Twitter se describe a sí mismo como un “pensador crítico” y “narrador de la verdad”.

El perfil de Steve Kirsch en Twitter @stkirsch

Esta tampoco es la primera vez que el magnate intenta persuadir a sus compañeros de vuelo. A principios de marzo, dos pasajeros de Southwest no cedieron ante su oferta de diez mil dólares. Fue por eso que compartió: “¿Quizá debería ofrecer 100.000 dólares la próxima vez? Esto puede cuantificar la cantidad de lavado de cerebro”.

El empresario estadounidense es popular por sus teorías de conspiración @stkirsch

¿Cómo hizo su fortuna Steve Kirsch?

El empresario tecnológico fue creador de los motores de búsqueda Infoseek y Frame Technology Corp, vendidos a Disney y Adobe, respectivamente. También fue autor de las primeras versiones del mouse óptico, en 1980. Asimismo, creó M10, que vende blockchain para bancos.

LA NACION