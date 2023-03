Le pidieron matrimonio en París, pero descubrió algo que la devastó: “Esto no me va a derribar”

escuchar

Una influencer mexicana que hacía contenido con su pareja se volvió tendencia en las últimas horas. Tenían dos años de relación y ya veían su futuro juntos: compartían casa, negocios y hasta propiedades. Por eso, a principios de marzo, él decidió cumplirle su sueño de ir a París para festejar su cumpleaños, donde aprovechó el momento para pedirle matrimonio frente a la torre Eiffel. Lo que ella no esperaba era que dos días después de publicar las imágenes de su compromiso daría por terminada su relación, según compartió ella misma en un video que ha alcanzado millones de reproducciones en las últimas horas.

El romance de Tammy Parra y Omar Núñez, los Biejos, como sus fans los conocen, era muy popular en redes sociales. Eso motivó a muchas personas a seguir su historia y a emocionarse junto a ellos el día en que se comprometieron. Sin embargo, además de recibir felicitaciones, desataron una ola de críticas. Al poco tiempo de anunciar el compromiso, una influencer filtró conversaciones en las que Núñez le proponía verse para tener relaciones íntimas y le pedía fotografías. La joven aseguró que había estado en esa situación durante varios meses.

Posteriormente, una segunda mujer admitió que ella también había recibido mensajes del mismo tono por parte de Núñez. Al igual que la primera, mostró pruebas contundentes de que, mientras la influencer estaba en viajes de trabajo, su novio aprovechaba para intentar encontrarse con otras personas.

Tammy Parra se comprometió frente a la torre Eiffel

Fue así que, dos días después de haber dado la noticia del “mejor día de su vida”, como ella describió su propuesta de matrimonio, la tiktoker mexicana posteó un video para anunciar el término de su compromiso. La grabación la hizo en el aeropuerto, mientras se dirigía de regreso a su país. “Todos sabemos lo que está pasando en este momento, pero yo no quería salir a decir nada del tema hasta estar segura, así como hice mi relación pública, tienen derecho a saber qué pasará: con el dolor del mundo decidí terminar mi relación, soy una mujer que no necesita de nadie, mucho menos de un hombre... Sé perfectamente lo que me merezco. He pasado por cosas muy fuertes en mi vida, así que esto no me va a derribar”, declaró en el posteo de su cuenta de TikTok.

Furor en redes por el video de Tammy Parra

El anuncio de la tiktoker generó gran conmoción en las redes sociales, tanto que hasta ahora acumula 34 millones de reproducciones. Sus fans lamentaron la noticia, dado que la mayoría pensaba que su noviazgo con Omar era sano. “Yo creía conocer a esa persona”, expresó entre lágrimas la tiktoker.

Tammy Parra descubrió que su novio le era infiel, días después de que le pidiera matrimonio

Una de las razones por las que el caso comenzó a difundirse es que ambos son ampliamente seguidos en las redes sociales. Ella suma en TikTok más de 10,2 millones. En tanto que él, un millón. Además, el contenido que hacían juntos siempre estaba enfocado en elogiar su relación estable. “París era su sueño y ahora tendrá el peor recuerdo de ese lugar”, dijo uno de los usuarios en su grabación. Hasta el momento, el influencer no se ha pronunciado sobre la situación.

