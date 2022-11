Es enfermera y revela un fenómeno común en los pacientes terminales antes de morir

escuchar

Personas que han estado cerca de la muerte por enfermedad o por algún accidente, pero logran salir adelante han relatado ciertas experiencias que parecen paranormales, como cuando en ese limbo ven a personas fallecidas. Una enfermera, especializada en cuidados paliativos, usa su cuenta de TikTok para informar sobre las diversas vicisitudes de su profesión.

“Educating about Death/Dying”, dice el perfil de la cuenta de TikTok de la enfermera norteamericana Julie McFadden, quien suele compartir con sus más de un millón de seguidores enseñanzas y anécdotas de su difícil tarea.

Una enfermera explica el fenómeno que suele ocurrirle a los pacientes que están a punto de morir

Sobre los momentos previos a la muerte, Julie cuenta que los pacientes suelen experimentar un “contacto” que los reconforta ante el miedo de morir. Mientras ella los acompaña en estos últimos instantes, algunas personas han manifestado haber vivido una “visualización”, es decir, un fenómeno por el que logran ver a una persona conocida -o incluso a una mascota- que ya falleció.

Lejos de ser un contacto que les cause mayor temor, ese contacto, según cuenta, los hace sentir más tranquilos en sus últimos momentos de vida. “La gente no habla mucho de eso, pero es muy común y más de la mitad de las personas a las que he cuidado lo han experimentado”, contó McFadden.

La enfermera dice que suele hablar de este fenómenos con los familiares de sus pacientes, para evitar sustos y otras presunciones Shutterstock

La enfermera asegura que “es normal temer a la muerte y he tenido varios pacientes que expresaron su miedo, pero luego un miembro de la familia se acercó a ellos y ya no tenían miedo”. Como era de esperarse, los pacientes siempre anticipan lo que van a contar con una frase como “Sé que esto suena loco...”.

¿En qué momento los pacientes en fase terminal experimentan esa “visualización”? Julie dice que pueden ocurrir alrededor de un mes antes del fallecimiento y que eso no quiere decir que se encuentren necesitados de oxígeno o inconscientes. “A veces los pacientes dicen que un ser querido vino en un sueño, para otros, todo sucede mientras están despiertos”, agregó.

Para evitar que los pacientes se alarmen ante este fenómeno, la enfermera anticipa una explicación a los familiares para que les ayuden a transitar la experiencia sin temor. Les habla de este fenómeno común, admitiéndoles que no tiene una explicación científica sobre el mismo.

Los seguidores de la enfermera compartieron algunas de sus anécdotas en los comentarios: “Mi papá y su perro prestaban atención a una esquina de la habitación en específico una semana antes de que mi se muriera”. Una más contó lo que vivió su madre: “La última mañana en la que mi mamá murió, dijo que podía ver a mi abuela, que había muerto hace 42 años”.

Lejos de mostrar temor por lo que ella relata, algunos dijeron que esperan vivir algo similar antes de morir: “Espero que esto me pase a mí. Tengo a alguien que necesito que venga a buscarme”, escribió una seguidora y Julie comentó: “Espero que me pase a mi también, creo que así será”.

