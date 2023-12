escuchar

Convertirse en ciudadano estadounidense a través de la naturalización es, en ocasiones, un proceso complejo y también costoso. Sin embargo, cuando se adquiere este estatus se gozan de los derechos plenos en ese país, incluida la capacidad de votar. Una mujer de Cincinnati tuvo este beneficio por décadas, hasta que un día, cuando renovaba su licencia, le dieron una noticia que la dejó sin palabras: “Me senté allí en la oficina, llorando y me dijeron: Lo sentimos mucho, no podemos ayudarte”.

Olga Hawkins llegó a Cincinnati desde Polonia en 1961 y, en 1967, se volvió ciudadana estadounidense. “Mi padre siempre quiso estar en EE.UU. (...) Tuvimos que superar muchas dificultades, deudas para venir aquí. Tuve que memorizar muchas cosas de las que la mayoría de los estadounidenses non son conscientes”, compartió para WCPO.

La mujer fue a tramitar su licencia de conducir Yeko Photo Studio - Freepik

La mujer y su familia echaron sus raíces en Estados Unidos. Ella incluso se casó con un veterano estadounidense, Dave Hawkins, y comenzaron a construir juntos su propio “sueño americano”, con un negocio de bienes raíces. Hace unas semanas, como uno de sus trámites cotidianos, Olga fue a renovar su licencia de conducir, ya que los traslados son importantes en su trabajo. Sin embargo, cuando llegó al centro de emisión, se sorprendió al escuchar que no había ningún registro de que fuera estadounidense. “Estaba aturdida. Me senté allí en las oficinas de licencias llorando”, declaró para el medio citado.

El miedo de perder su hogar inundó su mente y sus sueños, ya que tuvo pesadillas con que la enviaban a otro lugar: “Me dijeron que realmente nos soy ciudadana estadounidense y que prácticamente no existo”.

¿Perdió su estatus legal en EE.UU.?

Pese a que la falta de registros le asustó, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), sugirió que la mujer se pusiera en contacto para obtener una copia certificada de su documento de naturalización, ya que sí es una ciudadana estadounidense.

Tras seguir el proceso, Hawkins dijo que le hicieron saber que los registros en las computadoras podrían ser los causantes del problema, “tal vez un nuevo sistema informático”, describió.

El lunes, un portavoz del estado de Ohio contactó a WCPO y dio más detalles del caso. Desde su versión, la solicitud de renovación de la licencia no fue negada, pero los administradores tuvieron que esperar a que el Uscis devolviera la respuesta: “El gobierno federal aún no ha digitalizado todos sus registros de naturalización. Cuando la ley federal nos exige que hagamos un intercambio con el Uscis para obtener una respuesta y no tienen la información digitalizada, tenemos que esperar a que la saquen del archivo y nos la envíen”.

Las licencias de conducir con Real ID se identifican de las estatales por su estrella

Si bien presentar la prueba de la ciudadanía no es un requisito para tramitar las licencias de conducir estatales, sí lo es cuando se pide la Real ID, como en este caso. Hay que considerar que esta actualización tiene que hacerse antes del 7 de mayo de 2025, para que los residentes y ciudadanos estadounidenses puedan abordar vuelos comerciales dentro de EE.UU., sin problemas y con este documento.