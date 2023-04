Es experto en viajes y reveló por qué hay que sentarse en el lado izquierdo del avión

escuchar

Un experto en viajes reveló cuál es el asiento más cómodo durante un traslado en avión. Si bien muchos pasajeros concuerdan en que estar junto a la ventanilla es la mejor elección, el especialista tuvo una opinión distinta. Desde su experiencia, es mejor sentarse siempre en el lado izquierdo, algo que, según él, “marca una gran diferencia”.

En declaraciones para el diario británico The Sun, Anton Radchenko, fundador de una compañía de compensación de vuelos, aseguró que muchas personas eligen la ventanilla para poder recostarse mientras duermen durante el viaje. No obstante, si seleccionan el lado izquierdo tendrán mayor confort. “Generalmente proporciona más espacio para el reposacabezas que el derecho, debido a la ubicación de las ventanas, así que elija el lado izquierdo”, indicó.

El hombre, quien también es abogado de derecho internacional y aviación, enfatizó que la parte delantera de la aeronave es la mejor, porque los pasajeros pueden abordar o desembarcar más rápido y les permite ahorrar tiempo. También son los primeros en recibir comida y es la zona donde se siente menos la turbulencia.

De acuerdo con expertos en viajes, el asiento junto a la ventanilla es uno de los más cómodos en el avión Freepik

Pasajeros prefieren el lado derecho

No obstante, un estudio publicado en diciembre de 2017 y realizado por investigadores de la Queen Margaret University y la University of Edinburgh, enfocado en detectar las preferencias laterales de los pasajeros, determinó que por lo general la gente opta por el lado derecho del avión, gracias a los visuales. En la investigación, se le pidió a los participantes que eligieran un lugar en un diagrama de asientos. Si bien el análisis no incluyó preferencias por comodidad, confirmó que las personas que formaron parte del grupo de estudio mostraron esa clara inclinación.

Sobre el hallazgo, el Dr. Stephen Darling, profesor y encargado del análisis, expresó: “Se sabe desde hace tiempo que las personas tienen tendencias laterales en los experimentos de laboratorio, personas que prefieren un lado sobre otro, pero estábamos ansiosos por establecer si tenían preferencias en el mundo real”.

Elegir un asiento de avión garantiza la comodidad en el vuelo Unsplash

En 2018, la revista Time también hizo una investigación para conocer cuál es el sitio más seguro para viajar, después de analizar los accidentes de las aeronaves en los últimos 35 años. Con este factor, encontró que los asientos de la parte trasera son los que han tenido una tasa de mortalidad menor (32%), en comparación con los del centro (39%) y la parte delantera (38%). Cabe destacar que las probabilidades de que un avión sufra un accidente son mínimas.

Otros lugares cómodos para viajar en el avión

Desde que las aerolíneas descubrieron que los pasajeros estaban dispuestos a pagar más por elegir su lugar, empezaron a estudiar las tendencias para determinar y fijar mayores costos por la comodidad. La decisión final dependerá del objetivo del viajero, que puede ser descansar, tener una buena vista o estirar las piernas.

Para el último caso, los asientos en la salida de emergencia suelen tener más espacio para las extremidades, por lo cual puede ser una opción. No obstante, también hay algunas restricciones, como no poder cargar equipaje de mano debajo por cuestiones de seguridad.

