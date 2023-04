Qué es la alerta de emergencia que sonó esta mañana en Florida y por la que tuvo que intervenir hasta DeSantis

escuchar

Los habitantes de Florida recibieron una alerta en sus teléfonos móviles alrededor de las 4.45 hs de este jueves, mientras la mayoría dormía. En un principio, creyeron que había alguna catástrofe cerca o que algo grave había pasado, pero resultó ser un error del sistema y una prueba que se le salió de control a la División de Manejo de Emergencias del estado. El gobernador Ron DeSantis intervino y consideró que se había hecho un “mal uso” de esta red de avisos.

El susto más fuerte lo tuvieron los propietarios de teléfonos con el sistema operativo Android, dado que a ellos les llegó una “alerta de emergencia extrema”. Sin embargo, el mensaje solo indicaba que el personal revisaba el sistema. “ALERTA DE EMERGENCIA: PRUEBA: esta es una PRUEBA del Sistema de Alerta de Emergencia. No se requiere ninguna acción”.

Los encargados del sistema de emergencias se disculparon

Los funcionarios estatales reconocieron el error y se disculparon en Twitter. “Sabemos que una llamada de atención a las 4.45 hs no es ideal. @FLSERT quiere disculparse por el mensaje de texto de la mañana. Cada mes, probamos #emergencyalerts en una variedad de plataformas. Se suponía que la alerta aparecería en la televisión y no debía molestar a nadie que ya estuviera durmiendo”, describieron en un posteo. Además, aseguraron que solucionarán el problema para futuras pruebas: “Tomamos las medidas apropiadas para garantizar que esto nunca vuelva a suceder y que solo las verdaderas emergencias se envíen como alertas en medio de la noche”.

Por su parte, Bryan Griffin, un vocero de la oficina del gobernador Ron DeSantis, también envió un mensaje para aclarar que el aviso erróneo no había estado a cargo de la administración gubernamental: “La alerta de prueba SERT de las 4:45 a. m. de esta mañana no fue apropiada y no se realizó bajo nuestra dirección”. Horas más tarde, el republicano intervino y exigió a los responsables que dieran una explicación a la brevedad. “Ordené al director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, que rinda cuentas rápidamente por la prueba del sistema de alerta de emergencia en las primeras horas de la mañana. Esto fue un uso completamente inapropiado de este sistema”, escribió en Twitter.

El mensaje de Ron DeSantis sobre la alerta

¿Para qué sirven las alertas y cuántos tipos hay en Florida?

Hay diferentes tipos de alertas. Algunas avisan a la población sobre algo que está a punto de ocurrir, como un huracán o un tornado, y las envía la División de Manejo de Emergencias de Florida. También hay otras que las manda el Departamento de Cumplimiento de la Ley. Las primeras tienen la función de advertir a la población para que tome las precauciones correspondientes, mientras que segundas cumplen con la finalidad de que la gente aporte datos o información para encontrar a algún desaparecido. Los colores de estas últimas son:

Alerta Ámbar. Se utiliza ante la desaparición o secuestro de un niño.

Se utiliza ante la desaparición o secuestro de un niño. Alerta Plateada. Para cuando desaparecen adultos mayores con algún deterioro mental.

Para cuando desaparecen adultos mayores con algún deterioro mental. Alerta Azul. En los casos en los que alguien mata o hiere gravemente a un agente policial y huye de la escena.

LA NACION