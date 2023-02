Es latina, limpia hoteles en Estados Unidos y muestra cuánto gana en propinas

escuchar

En términos generales, la limpieza de casas, hoteles y oficinas es uno de los trabajos más realizados por inmigrantes en Estados Unidos. Hay compañías que se dedican a reclutar candidatos para esta fuerza laboral, en tanto que otros prefieren emprender por cuenta propia en esta actividad. Si bien los trabajadores reciben un sueldo fijo o tarifa por jornal u hora, muchos clientes suelen incluir a los servicios el plus de una propina. Como testimonio, una trabajadora mexicana compartió el balance de extras que recibió por limpiar un hotel y se volvió viral.

La usuaria @maydeliortega compartió su experiencia en un video que suma más de 100.000 reproducciones. En este sector, relató ella, las propinas no son moneda corriente, sino más bien dependen de la excelencia del servicio tanto como de la buena voluntad de los huéspedes. Por ejemplo, relató, en un mismo día le dieron dos billetes: uno de US$5 y otro de US$20, en diferentes habitaciones pero ambas con una nota que decía “gracias por limpiar”. En un día muy bueno, estimó, reúne cerca de $50 en propinas.

Una mexicana dijo cuánto gana en propinas al trabajar limpiando cuartos de hotel

Luego de que su video se volviera viral, algunas personas que trabajaron en el mismo sector compartieron sus experiencias: “No dejan las propinas, pero se las roban mucho los supervisores”; “Qué bueno que encontraras propinas, porque donde yo trabajo la supervisora arrasa con lo que encuentra”; “Yo trabajo en lo mismo y muy pocas veces he encontrado propinas”; “A mí a veces no me dejan nada”. Por otro lado, hubo quienes enfatizaron que dejar propinas es voluntario. “Tienes sueldo fijo, ¿no?”, le recordó una persona.

¿Son obligatorias las propinas en EE.UU.?

Como norma social, las propinas son un gesto de agradecimiento que los clientes dejan a los trabajadores que les brindaron un buen servicio. Se trata de un reconocimiento que no es obligatorio, pero que mucha gente deja para demostrar su calificación al trato recibido. .

De acuerdo con un análisis de la BBC, en EE.UU. se concede una propina a todo tipo de empleados: desde quienes cortan el cabello hasta los choferes de taxis, a pesar de que los trabajadores cuentan con un sueldo por parte de la empresa.

Esta costumbre, al parecer, se remonta a cientos de años. Los estadounidenses la habrían implementado como una imitación de la aristocracia europea, según dijo a BBC el doctor en psicología social William Michael Lynn, autor de más de 70 publicaciones sobre las propinas.

Las propinas no son obligatorias en el servicio al cliente, pero en Estados Unidos son comunes Unsplash

“Los restaurantes y negocios de hotelería quieren seguir teniendo mano de obra gratuita [...], así que adoptaron esta cultura de Europa y transformaron las propinas de un incentivo extraordinario. Te vamos a contratar, no te vamos a pagar mucho, pero puedes recibir propinas”, explicó a BBC Saru Jayaraman, activista pro derechos laborales y presidenta de la organización One Fair Wage.

No obstante, a pesar de que esta costumbre se originó en épocas muy pasadas, en el presente, tanto en EE.UU. como en la mayoría de los países occidentales, sigue siendo una práctica común, muchas veces hasta esperable.

LA NACION