Se mudó a Estados Unidos y admite lo que “no entiende” de la Argentina desde que se fue

Al mudarse a otro país es muy común que ocurran los llamados choques culturales, sobre todo porque el migrante no está acostumbrado a la forma de vida de su nuevo hogar. Sin embargo, aunque no es tan visto, también puede ocurrir el caso contrario, tal como le pasó a una joven argentina. Al parecer, después de un año de vivir en Estados Unidos, se acostumbró tanto a las tradiciones norteamericanas que ahora las de su país natal le parecen extrañas.

Eso dijo a través de un video de TikTok, que utilizó para descargarse y expresar que lo que antes hacía en su nación ahora “no lo entiende”. Publicó su clip bajo el usuario @belu.cerrutti con el objetivo de mostrarles a sus compatriotas cómo es el sueño americano.

Desde su experiencia, la adaptación al país norteamericano es muy rápida. “Estas son las cosas que me parecen raras ahora que no estoy en Argentina”, manifestó al principio de la grabación. Después, mencionó cada aspecto:

1. Saludar con beso a la gente

Lo primero que catalogó como anormal fue la manera en la que la gente de Latinoamérica se relaciona con otras personas, sobre todo en lo que tiene que ver con los saludos. Es muy común, al llegar a un lugar, dirigirse a todos los asistentes. En la opinión de la tiktoker, se trata de una tradición no muy necesaria: “A veces, saludamos con un beso a alguien que no conocemos... ahora me parece raro”.

Esto es lo que una joven considera extraño de la Argentina ahora que vive en EE.UU.

2. Las fiestas

Por otro lado, se encuentran las fiestas. La joven consideró que juntarse antes de salir en la Argentina implica trasnochar a un grado que ya no está dispuesta a soportar: “Ya de por sí los yankees (como los argentinos llaman coloquialmente a los estadounidenses) empiezan a hacer previa como a las 18.00 hs más o menos, pero no me imagino tener que esperar hasta las 23.00 hs para empezar a hacer previa y volver a mi casa como a las 7.00 hs”.

Con la previa, se refiere a cuando los jóvenes se juntan en alguna casa para compartir algunos tragos antes de dirigirse a alguna fiesta o a bailar a una discoteca. En su caso, se desacostumbró a esta dinámica: “O sea, yo a las 23.00 hs ya estoy en la cama”, recalcó.

3. Relaciones interpersonales

En el mismo ámbito de las relaciones humanas, la argentina enfatizó en la manera de conseguir pareja: “Podés estar saliendo con un pibe unos siete meses y solo estás hablando, pero acá (en EE.UU.), empezás a salir con alguien y a los dos meses te ponés de novio”, dijo.

La tiktoker dijo que Argentina y EE.UU. son países con muchas diferencias Pixabay

Con esto, quiso referirse a que en su país latinoamericano un romance logra consolidarse de una forma muy lenta. Mientras que en EE.UU., la gente es más directa y puede entablar relaciones desde el primer momento sin ninguna complicación.

4. La hora de la cena

La última costumbre que la tiktoker dijo que no podría volver a repetir es la de cenar tan tarde. En su país natal, solía hacer su última comida cerca de las 21.00 o 22.00 hs, pero ahora ese es el horario en el que se duerme. “Yo estoy cenando a las 18.00 o 19.00 hs para ya a las 21.00 hs estar en mi cama leyendo y a las 22.00 me duermo”, concluyó.

LA NACION