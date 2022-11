Es latina, no le gustó Miami y se mudó a otra ciudad de Estados Unidos donde le fue “de maravilla”

escuchar

Radicarse en el extranjero se ha convertido en la aspiración de muchos latinos, sobre todo ante los pensamientos que forman parte del colectivo sobre el “sueño americano”. La idea de ir en busca de nuevas posibilidades tienta a cada vez más personas. Este fue el caso de Diana Paez, que decidió emigrar desde Colombia con su esposo. No obstante, algunos aspectos del destino elegido no terminaron por convencerlos. Por esto, la colombiana decidió usar su cuenta de TikTok, en donde acumula más de 70.000 seguidores (@dianap1030), para compartir su experiencia. Lanzó una fuerte advertencia sobre lo que le ocurrió al llegar a una de las ciudades más visitadas, Miami: “Empiezo con decir que los salarios, malísimos. La competencia entre latinos, terrible y el costo de vida es altísimo”.

De acuerdo con su testimonio, Diana y su esposo llegaron desde Colombia a Miami en 2016. Su travesía comenzó con el pie izquierdo. En ese entonces, recordó la latina, buscó trabajo por casi un mes sin éxito. “Y lastimosamente las personas que me daban la espalda eran de mi misma nacionalidad o parecidas”, precisó.

Pese a las adversidades, decidió seguir en la lucha por su meta: “Yo le dije a mi esposo, vámonos a vender empanadas a la playa porque yo no me voy a morir de hambre. Desconociendo las leyes de que para vender en la calle necesito licencia”, destacó Diana.

Es latina y contó la razón por la que Miami no fue la ciudad para ella

Fue así como se fueron a la playa, pero no vendieron nada: “Ninguna empanada, ni gaseosa, ni agua”. Como había pasado un tiempo y no encontraban aspectos positivos en Miami, tomaron una decisión:

“En agosto de 2016, decidí coger mi maleta y mudarme a Texas donde a la semana conseguí trabajo”, explicó Diana al final de su clip en el que miles de personas se apresuraron a comentar.

Entre las reacciones, sobresaleron diferentes sentimientos. Algunos usuarios reprocharon duramente su forma de pensar: “Viven aquí, chillan y piensan que siguen en sus países. Actualízate, no es Colombia u otro país, es Miami, es fantástico y apréndete las leyes”. Otros concordaron con la postura de la creadora de contenido: “Miami es para el alborotado, para el que le gusta mucho la fiesta, vivir del que dirán y de las apariencias”, sentenció un usuario. En tanto que un tercero sumó: “La verdad es que conozco ambos estados y Texas es infinitamente mejor”; “Yo viví en Miami en 2023. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. La competencia entre latinos es muy triste”.

Su experiencia en Texas

Actualmente, según el contenido que comparte, Diana se mudó a Texas tras vivir ese trago amargo en Miami: “Me ha ido de maravilla. Te puedo decir que en San Antonio, que es la ciudad en la que vivo desde que me mudé de Miami, he construido no solamente mi vida personal, sino también la profesional”, destacó en un nuevo video luego de las preguntas de los usuarios.

Una colombiana calificó mudarse a Texas como su "mejor decisión"

Desde su experiencia, el costo de vida es bajo y las oportunidades son infinitas en esta zona: “Cuando empecé a vivir acá, trabajé como niñera (...) Esta ciudad me permitió estudiar y posteriormente encontrar un trabajo en un hospital como especialista de marketing. Hace pocos meses compramos nuestra primera casa con mi esposo”, compartió.

“Mudarme a San Antonio fue la mejor decisión que pude haber tomado después de haber vivido mi experiencia en Miami”, cerró la tiktoker.

