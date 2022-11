Le sacaron la visa antes de entrar a Estados Unidos por algo en su celular y ahora da consejos para advertir a otros

escuchar

Óscar Méndez vivió uno de los momentos más estresantes de su vida luego de que le quitaran su visa de turista en la frontera de Estados Unidos. Al parecer, la Policía de migración lo consideró sospechoso y no le permitió la entrada. Lo mantuvieron por 12 horas detenido, sin comer y sin poder comunicarse con su familia, hasta que lo deportaron a su natal México. Ahora, desde su perfil de TikTok da consejos para todos los migrantes que pretenden viajar, con el objetivo de que no les suceda lo mismo.

Todo comenzó cuando llegó al aeropuerto fronterizo para intentar ingresar a Los Ángeles, California, ya que tenía un compromiso por cumplir allá. Pero al cruzar los controles de seguridad migratoria lo cuestionaron bastante y lo enviaron al famoso cuartito: “Le di mi visa y mi pasaporte, y me dice ‘¿dónde está el boleto de vuelta?’, yo le dije ‘no se crea, no lo tengo’ y se enojó”, mencionó el mexicano en un video de TikTok a través de su cuenta @oscarclika.

Según su testimonio, por no contar con un vuelo de regreso, el tiktoker fue detenido e ingresado en la sala a la que suelen mandar a todos los extranjeros a los que buscar revisar con detalle. De inmediato, le pidieron su teléfono móvil para revisárselo y los oficiales se lo quedaron por varias horas. A decir de Óscar, estuvo recluido por mucho tiempo y lo único que quería era salir a avisarles a las personas que habían ido por él que todo estaba bien, aunque no era así.

Por esta razón le quitaron la visa de turista de EE.UU.

“Me hacían preguntas cada media hora”, relató el joven, quien destacó que también revisaban todo lo posible en su celular, desde imágenes, hasta mensajes y aplicaciones. El viajero pensó que no tenía nada que lo inculpara, pero en ese momento uno de los policías vio una fotografía del grupo musical que tiene en México. Se trataba de una imagen en la que se publicitaba su agrupación en el territorio estadounidense.

La fotografía por la que le quitaron la visa de EE.UU.

Resulta que el creador de contenido pensaba ingresar al país norteamericano para aparecer en un programa de televisión “que es muy famoso en Estados Unidos y en México”, según describió, para que lo entrevistaran acerca de su banda. No pretendía trabajar, o al menos eso no lo especificó en el video de TikTok que publicó, pero los agentes migratorios consideraron que no era apto para ingresar a su nación.

Por esta razón le quitaron la visa de turista de EE.UU., parte 2

Luego de 12 horas de estar en el “cuartito”, le notificaron a Óscar que su visa estaba cancelada y que le impondrían un castigo de cinco años para que no pudiera volver a tramitarla. Sin embargo, cuando solo le quedaba esperar a que le dieran su vuelo de regreso, se le ocurrió otra alternativa para al menos evitar que se le impidiera tramitar otro visado.

Intentó convencer a los agentes de que no trabajaba ilegalmente en su país, hasta que al final cedieron: “No sé cómo estuvo, pero me quitaron el castigo de cinco años”, relató. Así que después de eso le quedó una enseñanza que quiso compartir con todos sus compatriotas: “Si van a viajar para EE.UU., quiten conversaciones, aplicaciones, fotos y todo lo que los comprometa. Compren su boleto de ida y vuelta y háblenle con mucha seguridad al de migración”, cerró el joven tiktoker.

