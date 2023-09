escuchar

Una joven compartió en redes sociales cuál es su sueldo como pintora y sorprendió a muchas personas. Tiene 19 años y desde hace varios meses vive en Atlanta, Georgia, lugar en el que ya logró construir una vida, luego de emigrar desde Perú. Si bien no le ha sido sencillo estar fuera de su país natal y alejada de su familia, en el relato manifestó que, por el salario que recibe, vale la pena todo el esfuerzo.

Se trata de la usuaria @chana_fd29, quien constantemente comparte en su cuenta de TikTok cómo es su versión del sueño americano y cómo ha logrado acostumbrarse a residir en territorio estadounidense. Entre lo que la gente más le pregunta, según dijo, es cuánto gana y si ese dinero le alcanza para tener una buena calidad de vida, así que se sinceró y no dudó en mostrar la realidad. “Les voy a contestar todas sus preguntas”, sostuvo.

Una joven contó cuánto gana como pintora en EE.UU.

Por pintar casas durante seis días a la semana, obtiene 1000 dólares. “Me pagan en cheque y justo ahora fui a cobrarlo”, aseveró mientras contaba los billetes. Respecto a su jornada de trabajo, señaló que todos los días es diferente porque, a pesar de que tiene un horario delimitado, en ocasiones este se extiende: “Salgo de mi casa como a las 6 o 6.20 hs... Mi horario de salida es a las 16 hs., pero si me quedo más y me pagan horas extras”, expresó.

Si bien no especificó cómo se desempeña en su área de empleo, en otros videos mostró que todos los días toma el rodillo y las brochas para pintar paredes. Al igual que ella, sus compañeros de trabajo son otros latinos que se mudaron a EE.UU. en busca de un mejor futuro. Si bien no está en el entorno de sus sueños, consideró que “todo este esfuerzo algún día valdrá la pena”.

Su video acumula hasta el momento poco más de 200 mil reproducciones y decenas de comentarios de otras personas que viven lo mismo o que desean hacerlo. Algunos le dieron su opinión sobre el sueldo y casi todos quedaron sorprendidos. Sin embargo, también hubo personas no le creyeron. “Ganas más que yo y trabajo de 7 hs a 19 hs, felicidades”; “Los que estamos en EE.UU. sabemos que la pintura es uno de los trabajos peor pagados, pero bueno, ojalá sí ganes eso”; “Yo en Venezuela trabajo de lunes a viernes desde las 8 a 17 hs y me pagan US$20. El dinero no me alcanza ni para comer”, escribieron.

El sueldo es de US$1000 a la semana @chana_fd29/TikTok

¿Cuál es el salario mínimo en Georgia?

El salario mínimo promedio federal en Estados Unidos es de US$7,25 la hora. Sin embargo, la cifra varía en los estados por diferentes factores, como el costo de vida, el porcentaje de desempleo, los impuestos e incluso la inflación. Hay muchos que tienen una media más alta, según un reciente informe del Departamento del Trabajo. En Georgia, particularmente, la tarifa básica es de US$5,15, si el empleador no está sujeto a la Ley de Normas Laborales Justas.