Una pareja que vivía en California decidió mudarse a Texas en busca de una mejor calidad de vida, y lo consiguió. A pesar de que los esposos habían pasado casi una década allí, eligieron abandonar su entorno y comenzar desde cero en una nueva metrópoli. Luego de dos años de tomar la decisión, instaron a más gente a hacerlo porque, desde su perspectiva, son muchos los beneficios que se obtienen en su nuevo estado.

Pengyu Cheng y su esposa llegaron a San Francisco en 2014 gracias a que él alcanzó un buen puesto de trabajo en una empresa tecnológica. Se instalaron a una casa en el Área de la Bahía, una de las más exclusivas en la ciudad, pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que el dinero no les alcanzaba. “Sabía que cuando expandiéramos nuestra familia, no podríamos permitirnos vivir ahí a pesar de que ambos ganamos buenos salarios”, dijo el hombre a Insider, que dio a conocer su historia.

La familia se instaló en Texas para acceder a una mejor calidad de vida Pengyu Cheng vía Insider

En 2020, su inquietud por explorar nuevos horizontes aumentó y los Cheng decidieron dejar su departamento alquilado. Creían que pagar 3100 dólares por su vivienda era muy caro, sobre todo porque ese año estaba en pleno auge la pandemia por Covid-19 y no podían salir a pasear en la bahía. No lo pensaron dos veces. “Sentíamos que estábamos pagando mucho dinero para vivir en una ciudad que no disfrutábamos”, dijo Pengyu.

Su intención era elegir una urbe con precios accesibles, sitios de dispersión como parques y rutas de senderismo, y que tuviera fácil acceso a supermercados y restaurantes. Entonces, en 2021, se dirigieron a Austin, Texas, ya que la habían visitado varias veces y les pareció un lugar indicado. Además, algunos de sus amigos se las recomendaron.

Un cambio de vida en Texas

Los Cheng pasaron de vivir en un departamento de dos dormitorios y dos baños alquilado, a una propia casa de cinco dormitorios, tres baños y ubicada en los suburbios de Austin. Lo mejor es que la compraron por US$825 mil, algo que no habrían podido conseguir en la metrópoli californiana. “Realmente no consideramos comprar una casa en San Francisco porque cada vez que mirábamos Redfin (una plataforma de ventas inmobiliarias) o leíamos un artículo sobre los precios medios de las viviendas, era la misma historia. El mercado se estaba volviendo más caro”, declaró Pengyu al mismo medio.

Austin, Texas (en la imagen) fue la ciudad elegida por los Cheng Unsplash

Además de que ya son dueños de su propia casa, también adquirieron un estilo de vida más equilibrado y tranquilo. Se alejaron del bullicio de la ciudad para adentrarse en un sitio más tranquilo, aunque sin dejar de lado las amenidades de una urbe desarrollada. “En el Área de la Bahía, la mayoría de las conversaciones que se escuchan están relacionadas con el espíritu empresarial o el ascenso en una empresa. Mientras vivía en Austin, ha sido reconfortante escuchar historias sobre las prácticas de fútbol de fin de semana para los niños o las reuniones y conciertos comunitarios”, concluyó.

Los Cheng no son los únicos californianos que decidieron mudarse a Texas. De acuerdo con las estimaciones de población de la Oficina del Censo de EE.UU., entre abril de 2020 y julio de 2022, poco más de 500 mil personas se fueron de California. Por otro lado, de 2009 a 2019, Texas se convirtió en el destino número uno para quienes abandonan el estado de la costa oeste.

