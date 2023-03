Las ciudades de Estados Unidos más baratas para vivir

escuchar

Estados Unidos tiene varias opciones para quienes buscan donde vivir. Para muchos que se encuentran en este proceso, hay factores determinantes, como la seguridad y el costo de vida. Por eso, el portal Niche hace constantemente evaluaciones de todos los vecindarios de EE.UU. En esta ocasión, hizo una lista de cuáles son las ciudades más asequibles.

La compañía se dedica a realizar estudios y análisis sobre los barrios, ciudades y distritos del país norteamericano. Todos los años clasifica las ubicaciones de acuerdo con una amplia variedad de datos, que van desde el Censo Nacional, hasta cómo se encuentra el mercado inmobiliario y qué tan buenas son las escuelas públicas. Su investigación más reciente fue Best Places to Live in America 2023, en la que determinó las ciudades más económicas.

1. Brownsville, Texas

Es una metrópoli del condado de Cameron, con una población de 185.849 personas. El sueldo anual promedio de una familia es de 43.174 dólares, por debajo del promedio nacional de US$69,021. Sin embargo, tiene altas tasas de empleo y crecimiento de negocios.

Valor promedio de la vivienda: US$95.700, más barato que la media nacional de US$244.900.

Valor promedio del alquiler: US$794.

En las clasificaciones de Niche, que se basan en rigurosos análisis de estadísticas clave del Departamento de Educación de EE.UU. y millones de opiniones, Brownsville ocupa estos lugares:

Ciudades con el menor coste de vida de Estados Unidos: 1 de 228

Las mejores ciudades para comprar una casa en Estados Unidos: 40 de 228

Ciudades con los mejores colegios públicos de Estados Unidos: 86 de 228

Una ciudad de Texas es la más barata del país Kevin Hernandez / Unsplash

2. Dayton, Ohio

Con 138.416 habitantes, Dayton está en el condado de Montgomery y ofrece a sus habitantes sueldos de US$37.536 por año. La mayoría de los residentes alquilan sus casas, de acuerdo con la información de Niche.

Valor promedio de la vivienda: US$73,300.

Valor promedio del alquiler: US$766.

3. Wichita Falls, Texas

Está en el condado de Wichita y tiene 102.563 habitantes. La mayoría de la gente es dueña de sus casas y entre los residentes hay una gran cantidad de jóvenes profesionales. El sueldo anual de una familia está entre los US$50.856.

Valor promedio de la vivienda: US$109 mil.

Valor promedio del alquiler: US$869.

4. South Bend, Indiana

South Bend está en el condado de St. Joseph y tiene alrededor de 102.786 habitantes. El promedio de sueldo es de US$46.002, pero destaca en su buena calificación en cuanto al crecimiento de empleo y negocios.

Valor promedio de la vivienda: US$95.500.

Valor promedio del alquiler: US$862.

5. Toledo, Ohio

Es una ciudad suburbana, donde la mayoría de sus 271.454 habitantes viven en casas propias y no en propiedades de alquiler. El costo de vida es de los más baratos, según Niche, a pesar de que el sueldo familiar anual es de US$41.671.

Valor promedio de la vivienda: US$87.400.

Valor promedio del alquiler: US$781.

Una ciudad de Nueva York también es de las más baratas de EE.UU. Unsplash

Las ciudades más baratas de EE.UU.

En los primeros puestos se predominaron Ohio y Texas. Sin embargo, hay todavía una gran lista de lugares asequibles:

6. Erie, Pennsylvania.

7. Fort Wayne, Indiana.

8. Evansville, Indiana.

9. Akron, Ohio.

10. Buffalo, Nueva York.

11. Topeka, Kasas.

12. Cleveland, Ohio.

13. Montgomery, Alabama.

14. Beaumont, Texas.

15. Abilene, Texas.

LA NACION