Ser mozo es una de las ocupaciones más populares entre los latinos que viven en Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, hay cerca de 2.194.100 personas que se dedican a servir comida y bebida en restaurantes, bares y en otros establecimientos regulados. Para la mayoría, este ingreso es su sustento principal, aunque hay otros que solo lo tienen como complemento de otro empleo. Recientemente, una tiktoker reveló cuánto gana en propinas en un solo día.

“Vamos a ver cuánto hago en un día ganando como mesera”, comentó Manuela Fernández a través de su perfil en TikTok. “La verdad es que estuvo un poco ocupado y yo era la única mesera”. Sentada frente a la cámara en el propio establecimiento de comida, la joven comenzó a mostrar uno a uno los tickets de las cuentas cobradas. “El primero fue un total de 45 dólares y me dejaron US$15. El segundo fue un total de 26 dólares y me dejaron 8″, reveló la joven que trabaja en Texas.

Manuela es mesera en un restaurante de Texas @ manuelafernandez17 / TikTok

“Esta fue una propina de US$12 de un total de US$64; este es un total de US$46 y me dejaron US$20 en efectivo”, continuó desvelando sus ganancias durante una parte de su día. “Este me dejó US$10 en efectivo y el total era de US$27,92; toda esta era una mesa grande, como de una fiesta, y no me dejaron nada en los tickets, pero me dieron como US$30 en efectivo, más otros US$40, así que me dejaron como US$70″, narró.

Fernández contó que este video lo había hecho aprovechando su tiempo libre. Así, continuó el clip diciendo en voz alta todas las cantidades que los clientes le dejaron, incluso se tomó bien cuando no recibió tanto dinero: “En fin. Aquí me dejaron US$2 de un total de 48 dólares, se aprecia mucho (...) me falta contar lo que tengo de efectivo y algunas mesas no han cerrado”. Entre las reacciones de sus seguidores, Manuela dio a conocer que se desempeña como moza en un sportsbar en Dallas, Texas.

Al final, hizo la suma de todos sus ingresos en un solo día. “Ya por fin terminé porque ya llegaron todas las niñas, así que vamos a contar mi plata”, pronunció mientras pasaba los billetes: “400, 500... 558 dólares”. Esta cifra sorprendió a todos sus seguidores de la red social. “Ganaste en un día un poco más de lo que me gano en Colombia en un mes”; “Estoy en Texas, ¿hay vacantes? Estoy trabajando en Olive Garden, pero no se saca mucho”; “Mi única barrera es mi inglés, parezco tartamudo cuando tengo que hablarlo”, escribieron.

¿De cuánto es el salario mínimo en Texas?

Texas es uno de los lugares del país norteamericano que se rige con el salario mínimo federal. Es decir, los empleadores de ese estado no deben pagar menos de US$7,25 por hora. Sin embargo, el salario mínimo base de los trabajos que reciben propinas son menores y llegan a ganar un sueldo de US$2,13 por hora, más las gratificaciones de los clientes, de acuerdo con Dallas News.