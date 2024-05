El impactante momento en que un toro embistió a una mujer en una playa de Baja California

Escuchar

Un toro embistió ferozmente a una turista en la playa La Fortuna de Baja California, México. Como si fuese la escena de una película, la mujer guardó sus pertenencias cuando vio al animal, pero ya era tarde y el peligro estaba muy cerca. Las personas que se encontraban en la orilla comenzaron a gritar y pedir auxilio, pero nadie se acercó a ayudar a la víctima.

Segundos más tarde, la joven cayó al piso y soportó los golpes hasta que el animal decidió alejarse. El video del dramático momento se viralizó en las redes sociales y muchos usuarios expresaron que no era la primera vez que sucedía un accidente así en la zona.

El toro embistió reiteradas veces a la mujer con sus cuernos Twitter

En las imágenes se puede observar cómo la mujer intentaba alejar al toro sin éxito. La embestida fue tan fuerte y repentina, que la víctima cayó en la arena. Quiso ponerse de pie en varias oportunidades, pero eso enfureció más al animal, que continuaba atacando con sus cuernos. Entonces, decidió agacharse y protegerse la cabeza con las manos. Segundo más tarde, el bovino se alejó de ella y se retiró del lugar. Rápidamente, varias personas que estaban allí corrieron a socorrerla para ponerla a salvo.

El incidente no le generó heridas de gravedad a la mujer, cuya identidad no trascendió por ahora. No obstante, el hecho despertó preocupación entre los vecinos que acuden con frecuencia a esta playa y que, según aseguran, no es la primera vez que sucede un episodio similar en ese sitio.

La mujer no sufrió heridas de gravedad tras ser embestida por el toro

Aunque la presencia de un toro en una playa parece improbable, cerca de ese lugar hay varios ranchos de ganadería y agricultura. En ese contexto, los residentes le exigen a los dueños de los corrales que implementen medidas de seguridad para controlar el paso de estos animales a áreas turísticas.

El mismo toro se enfrentó a varios perros en Baja California

Luego de que se viralizara el video de la mujer embestida por el animal, distintos usuarios de X (ex Twitter) contaron que, minutos atrás, el mismo toro lastimó a unos perros que se encontraban junto con sus dueños en la playa de Baja California. Ese momento también quedó registrado en video. Tal como se puede ver en las imágenes, los animales comenzaron a ladrar y tratar de ahuyentar al toro, que decidió enfrentarlos y empezó a perseguirlos. Sin embargo, no pudo alcanzar a ninguno de ellos.

En ese mismo instante, pasó una mujer con un niño en brazos a unos metros de distancia. El animal la siguió durante unos metros, pero un turista empezó a gritar y logró que cambiara el rumbo de su corrida. De esta forma, la madre escapó ilesa con su hijo. A pesar de los momentos de tensión, ninguno de los incidentes terminó en tragedia.

Según relataron algunas personas en redes sociales, muchos se acercaron al toro para sacarse fotografías junto al animal, sin ser conscientes del peligro que implicaba. Por su parte, las autoridades locales ya tomaron conocimiento del hecho y se espera que dicten medidas de prevención y seguridad para proteger la integridad física de todos los visitantes de una de las playas más populares de la región.

